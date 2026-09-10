Catanha, entre sus dos amores antes del Celta - Málaga: "Que gane el mejor"

Catanha vive un Celta - Málaga muy especial. El exdelantero brasileño defendió las dos camisetas y guarda grandes recuerdos de ambas etapas. Antes del duelo de Balaídos, recuerda su pasado en una entrevista a Marca, analiza a Chupe y deja claro que no puede elegir: "Que gane el mejor"

Hay partidos que tienen un significado especial cuando se han vivido desde los dos lados. Es el caso del Celta - Málaga para Henrique Guedes, más conocido como Catanha. El delantero brasileño dejó huella tanto en La Rosaleda como en Balaídos y, años después, sigue teniendo un vínculo especial con los dos clubes.

A sus 54 años, Catanha continúa ligado al fútbol. Actualmente trabaja en la cantera del Conquense, pero el recuerdo de sus años como futbolista profesional permanece intacto. Y ante un encuentro que enfrenta a dos de sus antiguos equipos, no esconde la dificultad de elegir un favorito. "No puedo ir con ninguno, que gane el mejor".

Dos camisetas que marcaron su carrera

Catanha guarda un recuerdo especialmente bueno de su etapa en Málaga. Allí disputó dos temporadas y consiguió superar los 50 goles, primero en Segunda y posteriormente en Primera. Su llegada a la máxima categoría estuvo acompañada de dudas. Algunos pensaban que no tendría la misma facilidad para encontrar la portería en Primera, pero el brasileño tenía claro que podía conseguirlo. "La gente me decía que no iba a meter goles en Primera División. Sabía que tenía que seguir trabajando". Y respondió desde el primer día. En su estreno en La Rosaleda consiguió marcar y liberó toda la presión acumulada. "Ahí quité toda mi rabia del cuerpo. Esa buena presión que hacía y el estar bien físicamente fue por trabajo y más trabajo. Quería demostrar que podía marcar goles en Primera".

Su rendimiento llamó la atención del Celta, que decidió apostar fuerte por él. El club vigués pagó 2.500 millones de pesetas por su fichaje, una cantidad que Catanha considera que, trasladada al mercado actual, podría equivaler a unos 50 millones de euros.

De una orilla a la otra

La historia tuvo un curioso capítulo cuando Catanha pasó del Málaga al Celta. El delantero había marcado un hat-trick en Balaídos con la camiseta malaguista y posteriormente repitió triplete en La Rosaleda, ya como jugador celeste. "Así estaba en paz con los dos equipos", recuerda.

En Vigo también vivió grandes noches. El Celta disputó competición europea durante su etapa y el delantero pudo enfrentarse a algunos de los mejores equipos del continente. Por eso, cuando habla del encuentro, no lo hace como un exjugador que simplemente pasó por ambos clubes. Catanha siente que una parte de su carrera pertenece a cada uno de ellos.

El consejo de Catanha para Chupe

El brasileño también quiso detenerse en uno de los protagonistas actuales del Málaga: Chupete. El delantero blanquiazul todavía no ha encontrado el gol en este inicio de temporada y Catanha tiene claro cuál debe ser su camino. "Tiene la calidad. Tiene el gol. Él sabe hacerlo".

Su consejo es sencillo: no convertir la falta de gol en una obsesión. "Cada partido es un mundo. Hay que practicar mucho y aprovechar la oportunidad que tengas. También hay que tener tranquilidad, todo llega". Catanha insiste en que Chupete debe concentrarse únicamente en aquello que puede controlar. "Solo debe estar centrado en marcar. Es importante estar focalizado en el gol".

Ahora enseña lo que aprendió

El brasileño sigue vinculado al fútbol desde otro lugar. Trabaja actualmente en Cuenca, dentro de la estructura del Conquense, con los jugadores del filial y ligado a la formación de jóvenes futbolistas. Una nueva etapa en la que intenta transmitir todo aquello que aprendió durante su carrera. "El foco siempre está en mejorar. Tenemos que demostrar ese lado de formación, no es fácil llegar a ser jugador de fútbol".

Mientras tanto, Catanha volverá a mirar hacia Balaídos con sentimientos divididos. El Málaga le permitió hacerse un nombre y llegar a Primera; el Celta apostó por él y le abrió las puertas de Europa. Dos camisetas, dos etapas y un mismo deseo para el próximo duelo: que gane el mejor.