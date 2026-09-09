Cáceres desvela cómo vivió su fichaje por el Celta de Vigo: “Pasé ansiedad y dormía poco”

El central uruguayo siente que está en el "lugar correcto", pero admite que las negociaciones con el América mexicano fueron "bastante complicadas"

El internacional uruguayo Sebastián Cáceres aún no se ha podido estrenar como nuevo jugador del Celta de Vigo, aunque ya estuvo en el banquillo en el último encuentro ante el Getafe en el Coliseum. Su fichaje por el club gallego estuvo pendiendo de un hilo tras unas duras negociaciones con el Club América que no se resolvieron hasta el último día del mercado, elevándose finalmente la operación a 4,5 millones de euros. Pero superadas esas complicaciones, ahora siente que está en el lugar correcto para continuar creciendo.

Durante su presentación como nuevo futbolista celeste, el central charrúa de 27 años aseguró que dar el salto al fútbol europeo era un deseo que tenía tras jugar las últimas seis temporadas en el fútbol mexicano.

Las recomendaciones de varios amigos

“Matías Vecino, Néstor -Araujo- o el bético (Álvaro) Fidalgo, que es uno de mis mejores amigos, me hablaron muy bien del Celta y me dijeron que ni me lo pensara. Jugar en Europa era algo que yo estaba buscando, así que teniendo esta oportunidad y con tantas buenas recomendaciones hizo que no me lo pensara. Creo que estoy en el lugar correcto”, afirmó.

Además, reconoció que las negociaciones entre clubes fueron “bastante complicadas” porque unos días sentía que la operación “fluía” y otros “parecía no”. “La última semana fue la que pasé más ansiedad porque tenía partido y jugaba durmiendo poco. No sé por qué, pero hablando con Marco (Garcés), con Claudio (Giráldez) sentía que iba a salir a pesar de cómo estaba todo porque todos queríamos que saliera. Por una parte estaba tranquilo porque todos estábamos haciendo fuerza para que las cosas se dieran y al final se dio”, destacó.

Jugó su último partido en México tras dormir solo cuatro horas

En este sentido, desveló que el último partido con el América lo disputó después de dormir “sólo cuatro horas” y “desenfocado” porque las negociaciones con el Celta no terminaban de fructificar. “Cuando uno entra en la cancha tiene que cambiar ese chip y competir con todo sin escatimar ningún esfuerzo ni ninguna jugada. Todo pasa por el profesionalismo que tenga cada uno y por el respeto que le tenga al club al que pertenece”, respondió al ser cuestionado por cómo se lleva competir con un equipo del que deseas salir.

El factor clave de Claudio Giráldez

Por otro lado, el defensor también confesó que “la idea” de juego de Claudio Giráldez fue otro de los motivos que le animaron a recalar en el conjunto gallego porque “el hecho de tener la tenencia de balón" es algo que él puede "mejorar mucho”, admitiendo que el técnico pontevedrés ya le ha advertido de sus habituales rotaciones en el once: "Es algo a lo que también me tengo que adaptar. Él me lo comentó y creo que dependerá un poco del rival, porque cada rival propone algo distinto. Cada partido requiere características distintas, distintos jugadores pueden aportar cosas distintas y lo veo bien”.

Así se define Sebastián Cáceres, que se ve listo para debutar

Cáceres, no obstante, aseguró que a nivel físico está “en plenas condiciones” porque llega con ritmo de competición, y apuntó que a partir de ahora necesitará “tiempo” para adaptarse a la idea de juego del equipo. "Voy a poner todo a mi disposición para lograrlo lo más rápido posible y poder sumar cuando toque. Si confiaron en mí es porque creen que tengo el potencial y puedo hacerlo bien. Que todos me dieran la confianza ha sido muy importante para mí”, manifestó el uruguayo, que se definió como un futbolista “competitivo” que está acostumbrado “a defender en campo abierto”. "También la agresividad a la hora de la presión, es algo en lo que se puede crecer y yo puedo aportar ahí”, sentenció sobre sus cualidades.