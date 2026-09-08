No se arrepiente de fichar por el Betis: “Deschamps me quería en el Monaco. Perdí un dineral increíble, pero era mi deseo”

El exbético Tote recuerda su paso por Heliópolis, una experiencia que no resultó como esperaba pero de la que no se arrepiente. Todo ello, a pesar de que dijo 'no' al Monaco para ello

Mientras que el Betis ha vuelto a competir en Champions 21 años después, estrenándose este martes contra el Lille, un exbético como Tote ha vuelto a hablar de su etapa en Heliópolis, donde su experiencia no fue la deseada. El exfutbolista madrileño ha repasado su carrera en los podcasts de Iker Casillas y de Post United, donde ha explicado cómo acabó aterrizando en La Palmera y el desgaste psicológico que le acabó provocando su paso por Sevilla, donde defendió la elástica de las trece barras en 18 ocasiones, firmando cuatro goles y tres asistencias.

Su historia, como él mismo relata, comenzó con una llamada que bien le podría haber cambiado la carrera, llevándolo hasta la Ligue 1 y un Monaco al que finalmente acabaría recalando otro exmadridista como Fernando Morientes, quien se acabó saliendo en Francia. "Estaba un día en casa, en la piscina, y tenía 50 llamadas perdidas de un número. Digo: 'Qué pesados, tío. Será la prensa, qué pesados'. Y ya lo cojo y era Deschamps. Me dijo: '¿Vas a cogerme el teléfono? Le pedí perdón, pensaba que era una broma", recuerda Tote.

La llamada de Deschamps a Tote que pudo frenar su llegada al Betis

"Me dijo: 'Me gustaría que vinieras a Mónaco, te he estado siguiendo en Valladolid. Sé que este año has jugado poco en el Real Madrid, pero te quiero aquí conmigo”, rememora el exfutbolista durante su conversación con Iker Casillas. Una propuesta muy interesante en lo deportivo y en lo económico, como el propio Tote reconoce: "Me daban una pasta increíble. Otra vez perdí un dineral increíble, pero era mi deseo, tío. Yo tenía que hablar con el Betis". Y es que el exdelantero había dado ya su palabra a los verdiblancos: "Me quería ir a Sevilla".

Tote eligió el Betis pese a tener una oferta mejor

En su momento no lo dudó, aunque con el tiempo entiende que tomó la decisión equivocada para su carrera. “Me gustaba jugar con Joaquín, con Denilson, con Assunçao, con todos estos allí”, apostilla, al tiempo que reconoce que el Monaco hizo un temporadón, mientra que a él no le fue nada bien como bético en el Betis de Lopera: "Luego se fue el Moro (Morientes). Y mira qué año hicieron. Final de Champions contra el Oporto de Mourinho”.

Pese a ello, Tote no se arrepiente. "Hice lo que sentía”, reconoce el exfutbolista, quien ese momento estaba convencido de que el Betis era el lugar adecuado para triunfar en la 03/04; una temporada que no resultó tan bonito como esperaba y es que sus formas no comulgaban con las del presidente béticos, Manuel Ruiz de Lopera.

Tote recuerda aquel Betis con cariño y separa claramente dos cuestiones. Por un lado, el club, la ciudad, la afición y los compañeros; por otro, la figura de Manuel Ruiz de Lopera: "Me encontré allí lo que me encontré. Un sitio maravilloso y una afición increíble. Los compañeros, te meabas con ellos. Increíble”. Pero... “Me acuerdo que nos dice que no podemos ganar porque ha hablado con la bruja Lola y nos ha puesto unas velas negras".

El Betis, un “proyecto equivocado” para Tote

El propio Tote reconoce durante su conversación con Iker Casillas de que poco después de firmar por el Betis se dio cuenta de que se había equivocado de proyecto y que aquella situación terminó generándole un desgaste psicológico. No trata el exfutbolista de entrar en una crítica contra el Betis, pero sí sobre las formas de la dirigencia del momento.

Por ello, ante una pregunta de un oyente sobre qué le aconsejaría en una situación similar a la que él vivió en el Betis, se muestra muy claro: “Habría que ver la necesidad de cada uno. Hablar por los demás es muy complicado. El que no tiene para comer se agarra a lo que puede, el pobre. Pero si tienes unos mínimos tienes que ir donde estés convencido. Y sobre todo con gente con corazón bonito, gente buena. Que la hay”. “Hay mucho cabrón y gente jodida, pero hay gente buena. Hay que encontrarla, hay que buscarla”, añade un Tote que rechazó al Monaco por el Betis: “Hice lo que sentía”.

De aquel Betis de Lopera al Betis de Champions de hoy

Tote llegó al Betis en 2003 y su paso por Heliópolis terminó siendo mucho más discreto de lo que su talento hacía pensar. En la temporada 03/04 disputó 18 partidos entre LaLiga y Copa, nueve de ellos como titular en LaLiga, donde marcó dos goles. Uno de ellos llegó precisamente en un derbi sevillano ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Después perdió protagonismo y terminó marchándose cedido al Málaga.

El Tote del Real Madrid de los Galácticos

También se refirió Tote durante su charla con Casillas a su experiencia en el Real Madrid, donde se formó como futbolista, llegando a compartir vestuario con algunos de los mejores futbolistas del mundo: “He estado con vosotros, tío, que me parecéis de otra galaxia, tío. He aprendido mucho”. Incluso llega a reconocer que aquellos entrenamientos tenían para él una importancia extraordinaria: “Los entrenamientos para mí eran finales de Champions, tío”.

“He sabido mi nivel, no podía estar ahí, pero sí me ha valido para aprender, tío”, admite un crítico Tote, quien recuerda que se fijaba especialmente en los pequeños detalles: “Yo me fijaba mucho en varios jugadores, en su forma de controlar un balón, en su forma de moverse, en momentos puntuales, en la toma de decisiones, y me ha valido para mi carrera”. Entre ellos, Guti; uno a los que más admira: “Yo estoy a miles de escalones por debajo, pero de Guti he aprendido mucho, tío. Guti ha sido un genio".