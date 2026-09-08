Luis de la Fuente, seleccionador español y campeón del mundo: "Me iré pero necesitaré volver"

Tras comenzar la ruta de la Copa del Mundo en tierras ceutíes, el seleccionador español ha llegado a su tierra para dar el pregón de las fiestas de la Virgen de la Vega de Haro. Allí ha recordado quién es de verdad y quiénes son sus verdaderos campeones del mundo

La agenda de Luis de la Fuente sigue repleta de compromisos cuando faltan diez días para que dé su primera convocatoria después de ser campeón del mundo con España. El pasado fin de semana, el seleccionador acudió, junto a la delegación de la RFEF, a Ceuta para comenzar la gira de la Copa del Mundo. Y esta semana, para "coger impulso" ha aterrizado en Haro, su localidad natal en La Rioja.

Lo ha hecho para pronunciar el pregón de las fiestas de la Virgen de la Vega de Haro en un teatro Bretón de los Herreros que le ha recibido abarrotado y emocionado por la presencia del 'jarrero' ilustre que siempre habla con orgullo de su pueblo.

Y el preparador de la 'Roja' lo ha pronunciado en un acto al que han asistido el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz, entre otras autoridades.

"Prefiero estar en el banquillo", ha bromeado el seleccionador nada más pisar el escenario del teatro y recordar cómo en este mismo edificio él vio muchas películas en su infancia.

"Aquí empezó esta apasionante historia y aquí empiezo una y otra vez, tengo un vínculo inquebrantable con esta ciudad a la que necesito volver para respirar con los ojos cerraros el oxigeno limpio que llega de los riscos de Bilibio", ha dicho el seleccionador.

Ha explicado que desde que el 19 de julio, cuando España se proclamó campeona del Mundo ha tenido "el honor" de "sentir el cariño de todo un país, de ver el orgullo que se siente por el ejemplar papel de la selección" pero "esta cita es única", ha asegurado.

Su esencia está en Haro

Porque al ser invitado a pronunciar este pregón "se me dio la oportunidad de ser yo quien agradezca el respaldo que he sentido desde Haro" porque "buena parte de lo que soy, la esencia de mi se fraguó en esta ciudad" en la que aprendió a "ser hijo y hermano" y en la que le enseñaron "herramientas fundamentales" como la humildad, la entrega, el sacrificio, el esfuerzo y el respeto a los demás.

Ha recordado su nacimiento en plena Plaza de la Paz de Haro, se ha acordado de su familia, "de los que están y de los que no", de sus entrenadores en el Haro, de sus compañeros de vestuario, de sus amigos de la infancia y otros que se sumaron después y de cómo salió de Haro a los 16 años "en busca de un sueño que parecía imposible".

"La primera lección de vida fue sacrificar a tantas gentes y tantos abrazos y el tener que aparcar tantos recuerdos", ha admitido al recordar su marcha al Athletic de Bilbao, donde años más tarde descubrió que su pasión era entrenar.

Más de una década ya dedicado a la Real Federación Española

Lleva 13 años vinculado a la Federación Española de Fútbol, ha recordado, "y también he escuchado cantos de sirena cuando los vientos soplan a favor" porque "Dios me ha dado la posibilidad de ganar campeonatos en todas las categorías y con la selección absoluta".

"Pero Haro me ha mantenido al margen de la tentación, atándome a la esencia de lo que soy, un jarrero que se fue sin temer a nada pero respetando a todos, un chico normal que no tenía miedo a nada y que descubrió que el trabajo y dedicación al éxito", ha asegurado.

Por último, el seleccionador nacional resaltó que siempre vuelve a Haro "para recordar quien soy y no perder el rumbo, porque aquí sigo siendo el Luis de la Fuente original" y "este es mi punto de partida y de encuentro, donde me lleno de recuerdos que son fuentes energéticas esenciales para afrontar el siguiente reto. Me siento completamente nuevo otra vez, con impulso y me iré pero necesitaré volver, porque aunque no lo lleguéis a comprender, vosotros sois mis campeones".

Y por si fuera poco, tras ser nombrado Riojano Ilustre, dará nombre al Palacio de los Deportes. Y al ser cuestionado por si podría algún día España jugar en La Rioja ha respondido lo siguiente: "Hay una serie de requisitos que impone la propia UEFA, marcan unos mínimos y unas determinadas homologaciones del estadio para valorar dónde puede jugar. Hay que valorarlo a través de ese organismo. Por mi parte estaría orgullosísimo y seguro que también por parte de la Federación y por parte de los jugadores estaríamos encantados de jugar aquí".