Elche - Real Sociedad: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

Ilicitanos y donostiarras se medirán este lunes en busca de seguir creciendo en la tabla de LaLiga EA Sports

El Estadio Martínez Valero acoge el lunes 7 de septiembre el encuentro entre el Elche y la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Los de Martín Anselmi y los de Pellegrino Matarazzo afrontan la jornada cuatro de LaLiga EA Sports con una leve diferencia en la tabla de clasificación.

La Real Sociedad y el Elche en la clasificación

La Real Sociedad suma cuatro puntos en cuatro partidos, mientras que el Elche suma un punto en tres partidos.

Así llegan Elche y Real Sociedad

El Elche acumula tres partidos sin ganar, con un punto de los últimos nueve. En el más reciente cayó en el campo del Racing (3-2). Del otro lado, la Real Sociedad firma una victoria, un empate y dos derrotas en sus cuatro últimos partidos, con cuatro puntos de los últimos 12. En el más reciente empató ante el Celta (0-0). El partido entre el Elche y la Real Sociedad tendrá lugar este lunes 7 de septiembre a las 21:30 horas, en el Estadio Martínez Valero.

¿Dónde ver por TV el Elche - Real Sociedad de LaLiga EA Sports?

El encuentro entre Elche y la Real Sociedad se podrá seguir por televisión a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar. También se puede seguir por internet en Movistar Plus+, en su aplicación. LaLiga TV Bar es una señal para establecimientos hosteleros, no doméstica. Además de poder verlo bajo suscripción, una vez que el encuentro concluya en el Martínez Valero, podrá leer la crónica del choque entre Elche y Real Sociedad. También podrá disfrutar de las reacciones más destacadas de los protagonistas en ESTADIO Deportivo y de las noticias que pueda deparar el duelo entre valencianos y vascos.

Alineaciones probables de Elche y Real Sociedad

En el Elche de Martin Anselmi, el técnico de los franjiverdes sigue esperando la vuelta de Yago de Santiago y de Adam Boayar que llevan tiempo entrenándose al margen para recuperarse de sus respectivas lesiones. Fer Niño es una de las dudas tras retirarse con molestias en una de las sesiones de la pasada semana y además Anselmi contará con Rubén Sánchez, Revivo, Lomónaco y Thomas Lemar, incorporados en el reciente mercado de fichajes.

Once posible del Elche: Dituro, Lomónaco, Chust, Sangaré, Villar, Valera, Tete Morente, Aguado, Morcillo, Buonanotte y Ponce.

En la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo confirmó que Marchial, uno de los últimos en incorporarse a la disciplina donostiarra, es "una opción" para jugar de inicio. Mamadou Sarr y Héctor Fort, otros de los fichajes que se incorporaron a la Real Sociedad este verano, también estarán disponibles.

Elche No Iniciado - R. Sociedad

Once posible de la Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez, Aramburu, Herrera, Carlos Soler, Oyarzabal, Guedes, Sucic y Oskarsson.