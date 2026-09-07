El Betis responde a Mourinho antes de viajar a Lille para jugar un partido "clave" en la Champions: "Siempre estuvo en nuestra cabeza"

El vicepresidente del Real Betis ha atendido a los medios de comunicación desde el aeropuerto de San Pablo, antes del viaje a tierras francesas para visitar este martes al LOSC Lille en la primera jornada de la Fase Liga de una UEFA Champions League a la que el club vuelve 21 años después: "El objetivo es llegar lo más lejos posible"

La ilusión en el fútbol no es un sentimiento exclusivo de los aficionados. Ni muchísimo menos. Y para refutarlo sólo había que ver las caras de los futbolistas del Real Betis, de los componentes cuerpo técnico de Manuel Pellegrini o de los miembros de la directiva cuando han llegado a primera hora de la mañana de este lunes al aeropuerto de San Pablo para tomar un vuelo con destino a Lille. Allí, en la noche de este próximo martes, el club de las Trece Barras consuma su histórico regreso a la UEFA Champions League después de 21 años de espera.

El vicepresidente José Miguel López Catalán, que ha encabezado la expedición verdiblanca a tierras francesas ante la ausencia de Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación desde la terminal de salidas del aeropuerto de Sevilla y ha remarcado la motivación con la que todos los estamentos de la entidad afrontan esta primera jornada de la Fase Liga de la Champions 26/27 ante el LOSC Lille del exbético Romain Perraud y del exsevillista Tanguy Nianzou. Asimismo, ha aprovechado para analizar el mercado de verano y ha advertido de que no queda dinero para fichar en enero.

El Betis viaja a Lille con ilusión y ambición a partes iguales

"La verdad es que sí, la ilusión es máxima. No queríamos nunca hablar de Champions, siempre nos costaba decirlo por no meternos esa presión, pero lo hemos tenido siempre metido en nuestra cabeza como un sueño y ya estamos aquí. Vamos con mucha ilusión y a disfrutarlo", ha explicado el también consejero delegado, quien compagina la motivación con la ambición competitiva. "Afrontamos esta Champions con una plantilla preparada para hacer un buen papel. Vamos dispuestos a competir y dispuestos a disfrutarlo también", ha insistido el vicepresidente del Betis de cara a este encuentro que estará arbitrado por el polémico Georgi Kabakov.

Los objetivos del Betis en la Champions 26/27

"Somos muy competitivos y el objetivo es llegar lo más arriba posible. Aquí lo que funciona, ya lo sabéis, es el partido a partido. Este primer partido es muy importante, y más después del sorteo de la Fase Liga que nos ha tocado. Ante el Lille tenemos un partido importante. Cada punto va a contar para esa posibilidad de clasificarse para la siguiente ronda". "Analizamos un poco el sorteo y, como los tres últimos partidos son contra los equipos que se suponen más fuertes -Arsenal, Dortmund y Bayern Múnich-, estos cinco primeros partidos son muy importantes. Empezar bien va a ser clave".

La victoria ante el Real Madrid como estímulo añadido y la respuesta a Mourinho

"A ver, por supuesto que empezar bien la temporada es muy importante. Eso ya lo sabemos. Llevar nueve puntos de 12 es magnífico y la victoria del viernes fue muy importante en lo anímico. Da moral y alegría. Además, creo que fue muy merecida. El equipo lo dio todo, la afición animó como siempre y al final entiendo que Mourinho o los madridistas tuvieran su frustración porque también hicieron un buen partido pero fallaron de cara a puerta y nuestro portero acertó. Estamos muy satisfechos, pero ahora lo importante es el partido del Lille. Hay que estar muy concentrados, partido a partido".

Sobre la polémica de la posición de Marc Bartra en el penalti que Álvaro Valles paró a Kylian Mbappé en el victoria por 1-0 ante el Real Madrid, López Catalán entiende el debate que se montó y empatiza con las críticas de Mourinho; pero da por buenas las explicaciones de los árbitros y considera que el tema ya no tiene más recorrido: "A ver, yo entiendo que fuera muy polémico en ese momento porque es verdad que casi nadie se sabía del todo la norma; pero yo creo que ha quedado bastante claro, que el CTA lo ha aclarado suficientemente". "Bueno, al final esa jugada ya no se va a repetir", ha puntualizado, pasando página de esa polémica.