Las Palmas Atlético 0-1 Betis Deportivo: Triunfo 'engorilador' con dos rojas, un estelar Álvaro de Pablo y mucha resiliencia

El filial verdiblanco sufrió dos expulsiones muy rigurosas que le obligaron a defender el tempranero tanto de Enzo Fierro jugando con 10 durante una hora y teniendo que aguantar con sólo 9 en los últimos 15 minutos. El nuevo portero fue providencial con tres paradones

El Betis Deportivo acabó la 25/26 demostrando su enorme capacidad de resiliencia en un tramo final en el que se quedó rozando el milagro de la permanencia en Primera RFEF y ha arrancado reforzando ese irreductible sello de luchador en el estreno liguero en el Grupo IV de la Segunda RFEF: una victoria por 0-1 a domicilio ante la UD Las Palmas Atlético en un encuentro que los verdiblancos acabaron con sólo nueve futbolistas debido a las rigurosas expulsiones de Carlos de Roa en el 30' y de Curro Macías, a falta de 16 minutos. Enzo Fierro marcó de penalti y Álvaro de Pablo fue el héroe salvador. Un triunfo de los que los que ponen la moral por las nubes, dan confianza. El inicio no ha podido ser más 'engorilador'.

Enzo Fierro anota de penalti el primer gol de la 26/27

Fragoso salió con Rodrigo Marina en punta y con la llamativa presencia del lateral zurdo Carlos de Roa como central en ausencia de Jorge Oreiro y con inesperada suplencia para Emmanuel Ngoran. El otro nombre propio de los primeros minutos de la temporada fue Enzo Fierro, encargado de adelantar al Betis Deportivo en el minuto 17 para tener el honor de ser el primer goleador de la 26/27. El curso pasado firmó la friolera de 28 tantos en 30 partidos con esa generación dorada del Juvenil A.

El recién renovado atacante, especialista en estas lides en los escalafones inferiores, aprovechó la titularidad que le brinda la baja de José Antonio Morante y transformó con seguridad un penalti con un disparo ajustado al palo derecho de Valverde, que adivinó la dirección pero no pudo evitar el 0-1. Fue lo poco que le dio tiempo a mostrarse antes de ser el sacrificado por la acción determinante que vendría poco después.

Carlos de Roa, el primer expulsado

El filial de la UD Las Palmas reaccionó bien al golpe y se hizo con el control del balón, tocando con toda la precisión que permitía el irregular terreno de juego -aspecto horrible-. En la primera ocasión que los amarillos lograron romper al espacio llegó la segunda jugada reseñable del encuentro: roja directa para el reubicado De Roa por una falta como último hombre sobre Arturo Rodríguez en el 30'. Fue muy protestado por el Betis, pues Ian Forns llegaba 'in extremis' a la ayuda- y la expulsión dejaba a los verdiblancos en una delicada situación, pues Curro Macías -el otro central- había sido amonestado sólo escasos minutos antes.

Tuvo que emerger la figura del debutante Álvaro de Pablo para firmar un paradón imposible, volando en un salto al vacío para blocar un remate a portería vacía del propio Arturo en el borde del área pequeña, para que Fragoso abortase el plan de aguantar hasta el descanso. Emmanuel entró por Enzo en el 38' y el Betis Deportivo se reordenó con dos apretadas líneas de cuatro por detrás de Rodri Marina para mantener el botín de 0-1 hasta el final de la primera mitad.

Si algo tiene este equipo es resiliencia. Y carácter. Una enorme capacidad de esfuerzo y trabajo. Supo sufrir en varias llegadas del recién entrado Cacho, especialmente en un remate tras una falta lejana colgada al área y un magnífico pase que se paseó por el área sin encontrar rematador; defendiendo con solvencia sin renunciar a buscar la sentencia a la más mínima oportunidad de contragolpear.

Carlos Macías también ve la roja y el Betis Deportivo acaba con nueve

En el 69' corrió al espacio Rubén de Sá, cuyo derechazo fue repelido con apuros por el portero del conjunto grancanario, y estaba abriendo mucho campo gracias al enorme trabajo de Rodrigo Marina y a los pulmones del incansable Óscar Masqué cuando llegó la segunda expulsión.

Curro Macías vio una (muy rigurosa) segunda amarilla por una falta en la frontal y el Betis Deportivo tuvo que aguantar 10 minutos más otros seis de añadido con sólo 9 jugadores para poder celebrar el primer triunfo del curso. Para amarrar el 0-1 volvió a ser providencial Álvaro de Pablo, que se tiró a los pies de Aidan en el 88' para evitar el empate con el cuerpo y voló para sacar una mano divina en el 90+4' después de una rosca desde la frontal de Darío.

Ficha técnica del duelo de filiales entre Las Palmas y Betis, en Segunda RFEF

0- Las Palmas Atlético: Valverde; Valentino, Trespalacios, Diego Martín (Darío 46'); Sergio Viera (Rivares 46'), Biel Vicens, Jerobe (Airam Guzmán 62'), Kirian Ramírez, Aidan; Arturo Rodríguez (Cacho 54') y Tomás Medina (Ian Martínez 62').

1- Betis Deportivo: Álvaro de Pablo; Óscar Masqué, Curro Macías (81'), De Roa (30'), Ian Forns (Marcos Solís 84'); Migue Romero, Rica Fúnez (Rafa Oya 84'); Enzo Fierro (Emmanuel 38'), Iván Corralejo, Sosu (Rubén de Sá 57'); y Rodrigo Marina.

Árbitro: Anas Bakali Bentaleb (Comité Madrileño). Expulsó por roja directa al visitante Carlos de Roa y, por doble amarilla, al también bético Curro Macías. Además, amonestó a los verdiblancos Sosu y Emmanuel; así como a los locales Biel Vicens e Ian Martínez.

Goles: 0-1 (17') Enzo Fierro, de penalti.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de liga en el Grupo IV de la Segunda Federación disputado en los Campos de Fútbol Anexos al Estadio Gran Canaria de Las Palmas de Gran Canaria.