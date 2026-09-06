De la nevera al reestreno en Champions del Betis: Kabakov reaparece en Lille; viejo conocido para el Real Madrid - Inter

El árbitro búlgaro Giorgi Kabakov fue inhabilitado en la liga de su país y lleva casi dos años sin pitar en la máxima competición continental. El Real Madrid - FC Inter lo pitará el inglés Michael Oliver

El Real Betis aterriza este martes en la UEFA Champions League, competición que sólo había conocido una vez en toda su historia. Entre el 13 de septiembre de 2005, con una derrota por 1-2 ante el Livepool FC en el estadio Benito Villamarín hasta la visita al Stade Pierre-Mauray, donde en la noche de este martes 8 de septiembre de 2026 visita al LOSC Lille habrán pasado un total de 20 años y 360 días sin sentir ese gusanillo tan especial. Para tutelar este reestreno verdiblanco, habrá un llamativo juez: Georgi Kabakov, un árbitro que ha pasado un largo tiempo en la 'nevera' por sus errores en la liga de Bulgaria y que ya fue el encargado de dirigir un amistoso entre España y Egipto (0-0) previo al Mundial 2026.

El Betis se estrena con Kabakov, que se reencuentra con el Lille

Además de este partido, disputado a finales del pasado mes de marzo en el RCDE Stadium de Cornellà y con Pablo Fornals como titular en el once de Luis de la Fuente, Kabakov ha dirigido partidos de competiciones continentales de seis equipos españoles: triunfo para el Villarreal CF, ante el Austria de Viena; empates para el Real Madrid, con el Brujas; el Sevilla FC, con el Wolfsburgo; y el Athletic, contra la AS Roma; así como una derrota para la Real Sociedad, contra el Manchester United. El primer club de LaLiga al que dirigió fue al Valencia CF, en 2018. De hecho, el búlgaro debutó en la Champions con ese partido en Mestalla que acabó con triunfo por 2-1, también ante los 'Diablos Rojos'.

El Real Betis, por lo tanto será el séptimo equipo español al que dirige Kabakov, que hasta ahora arroja un balance de dos victorias, tres empates y una derrota. En cambio, será la segunda vez que pite un encuentro del LOSC y la cuarta cita continental con conjuntos de la Ligue 1. Hasta ahora, con pleno de triunfos galos para el Olympique de Marsella, el Toulouse FC y el propio Lille, que venció por 3-2 al Sturm Graz austríaco en el antiguo formato de la Fase de Grupos de la Champions 24/25.

La BFU metió varios meses en la nevera a Kabakov por un escándalo arbitral en el derbi de Sofia

Señalado como el mejor árbitro de Bulgaria durante muchas temporadas, en la pasada 2025/2026 fue duramente sancionado por la federación de su país. El pasado mes de octubre de 2025, la BFU anunció una inhabilitación indefinida para Georgi Kabakov y Vladimir Valkov, debido a los graves errores que cometieron como árbitros del VAR en el partido de la undécima jornada entre Slavia y Lokomotiv Sofía (2-0).

Reapareció en competiciones UEFA en marzo, en un Fiorentina - Rakov de la Conference League y en toda la 26/27 no le fue asignado ningún encuentro de la Champions. Sí pitó otros seis duelos en la Europa League; pero ninguno de las eliminatorias decisivas. Ya en esta 26/27, pitó dos choques de previa de UEL y en la máxima competición no se le ve desde un Bayer Leverkusen - Sparta de Praga de enero de 2025.

Las designaciones arbitrales para el Lille - Betis de Champions

Georgi Nikolov Kabakov, nacido en Plovdiv hace 40 años e internacional desde 2013, estará auxiliado por sus compatriotas Martin Margaritov y Martin Venev, como jueces de línea; y por Radoslav Gidzhenov, como cuarto árbitro. Al frente de la sala del VAR estará el belga Bram Van Driessche y como asistente de vídeoarbitraje, el croata Ivan Bebek; tal y como ha publicado este domingo la UEFA a la hora de hacer públicas las designaciones de la primera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champons League.

Michael Oliver, en el Real Madrid - FC Inter

El inglés Michael Oliver dirigirá por sexta vez al Real Madrid en su encuentro de este martes frente al FC Inter de Milán, en la Primera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League. Cuatro victorias y una derrota es el favorable saldo merengue con este colegiado. Eso sí, el único partido que perdió fue el último: 1-2 ante el FC Bayern de Múnich en los cuartos de final de la pasada 25/26.