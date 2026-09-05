Pablo García marca en su debut y ya da razones al Betis para frotarse las manos

El canterano bético partió como titular tras una semana de locura y se estrenó con un golazo a la media hora en la derrota del Racing que, desde ya, lo sitúa como un filón económico para los verdiblancos

El martes abandonó las oficinas del Betis llorando, el miércoles llegó a Santander, el viernes entró en su primera convocatoria contra el Racing y hoy ha coronado su semana de locura con titularidad inmediata y gol.

Y es que José Alberto, técnico racinguista, no se lo pensó al comprobar que llegó en plena forma y le entregó la camiseta en Butarque en el choque de esta tarde contra el Rayo Vallecano.

Con el dorsal '15' a la espalda, partió en el costado derecho de un 4-2-3-1, compartiendo línea con otro exbético, Sergio Canales, e Íñigo Vicente, y lo cierto es que su intensidad se hizo notar muy pronto, muy metido desde primera hora.

Canales macó el primero y Pablo García el segundo, un golazo

Con el de Alcosa muy activo, el primer tanto cántabro lo anotó precisamente Canales y después le llegó su turno en el minuto 28 merced a la fuerte presión visitante y a su propia intensidad sin balón.

Así, el Rayo Vallecano arriesgó en la salida y Unai López perdió el balón a unos metros del área, lo que le dio el suficiente espacio para que, sin más dilación, Pablo García armara un disparo potente y raso desde fuera del área a la primera que pillo a contrapié a Dani Cárdenas. Golazo antes de la media hora para firmar un estreno más que prometedor pese a la derrota final del Racing por 3-2 por los goles de Camello, dos y Ratiu.

Pablo completó el partido en su debut

Pablo García disputó todo el partido, pues José Alberto lo mantuvo en el terreno en busca del empate y lo cierto es que, a pesar de caer en Butarque, el sevillano dejó muy buenas sensaciones y da la primera razón al Betis para frotarse las manos de cara al futuro.

Y es que cabe recordar que Betis y Racing pactaron el traspaso en alrededor de cinco millones de euros por la mitad del pase, por lo que los verdiblancos conservan el 50% de cara a una futura venta, además de disponer de un derecho de tanteo.

El potencial beneficio del Betis

En este sentido, su brillante puesta en escena invita a pensar en una temporada destacada del canterano y la posibilidad de obtener pingües beneficios por su traspaso, teniendo en cuenta que este verano ya despertaba interés en muchas ligas.

De esta forma, en Heliópolis permanecerán muy atentos a su evolución por la inyección económica que podría suponer para el club más adelante. Cabe recordar que Ángel Haro ha insistido en que su salida no ha sido iniciativa de la entidad, sino del propio jugador, lo que ratificó también Manu Pellegrini. De momento, su aventura en el Racing ha empezado de la mejor forma posible a nivel individual.