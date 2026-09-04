Pablo García, de las lágrimas por su salida del Betis al protagonismo inmediato en el Racing

Pablo García ha vivido días muy intensos, con llanto y polémica incluidos, que terminan con su entrada directa en los planes de José Alberto y la posibilidad real de estrenarse ya

Pablo García acaparó los focos en el último día del mercado y también en los siguientes por cómo se resolvió su traspaso, su emotiva reacción y el atisbo de polémica desencadenado por su traspaso al Racing y alimentado por las declaraciones de Ángel Haro para aclarar que fue iniciativa del propio canterano.

Así las cosas, una vez cerrado el acuerdo con el Racing por alrededor de cinco millones por el 50% de su pase, el futbolista abandonó las instalaciones béticas entre lágrimas en una imagen que condicionó el epílogo de la ventana bética y dejó incluso en un segundo plano el anuncio de Dani Ceballos.

Llovieron las críticas, el futbolista, al día siguiente, en el aeropuerto admitió "era muy duro para todos" y el presidente bético aseguró que el extremo les había rogado que le dejaran salir a la par que desde El Sardinero hablaban de otras cifras y reclamaban el control del futbolista.

Vorágine que se ha ido apagando con el paso de las horas, aliviada también con la sincera y sentida carta de despedida de Pablo García, que ahora ya está centrado en su etapa como futbolista en el club cántabro.

Pablo García entra en la lista para el partido contra el Rayo

Y lo cierto es que, en muy pocos días, ha pasado de llorar desconsolado por despedirse de su casa futbolística a ser protagonista en el Racing.

Y es que, a pesar de estar recién llegado, y no haber podido trabajar mucho con el grupo, el de Alcosa ha entrado en a convocatoria de 23 para el partido de mañana sábado (18:30 horas) contra el Rayo Vallecano en Butarque.

Por ende, Pablo García dispondrá de opciones de debutar como racinguista y lo más probable es que tenga minutos, pues llega rodado tras haber entrenado con el Betis y estar metido en dinámica de competición. No en vano, marcó el gol que le dio la victoria a los de Pellegrini contra el Valencia.

El dorsal que lucirá Pablo García en el Racing

El canterano bético sabe también el dorsal que lucirá en su nuevo equipo después de que el Racing lo haya hecho oficial. Así, llevará a la espalda el '15' con la ilusión de poder dejar su huella con una gran temporada que empieza mañana.

En la rueda de prensa previa al partido contra los rayistas, José Alberto se ha mostrado satisfecho por los fichajes que han llegado a El Sardinero, entre ellos Pablo García. "Estoy contento, estoy satisfecho con cómo ha quedado la plantilla, pero lógicamente somos un equipo en construcción con 11 jugadores nuevos y cuatro el último día. Hay futbolistas que se ven que vienen en mejor estado y que tienen opciones de poder entrar mañana", señaló.