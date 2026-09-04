Betis - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El conjunto verdiblanco buscará endulzar con una victoria de prestigio el amargor que dejó la última derrota ante el Levante. Enfrente tendrá a un rival que llega después de haber hecho ocho goles en los dos últimos encuentros

Tras su sonado tropiezo de la pasada jornada frente al Levante, y con un cierre de mercado convulso de por medio por el que Manuel Pellegrini no ha escondido su malestar, el Real Betis tiene ante sí este viernes una gran oportunidad para hacer olvidar todo ello con una victoria de prestigio ante el Real Madrid. La empresa, obviamente, no será sencilla dada la entidad del rival, aunque los precedentes entre ambos en suelo hispalense dibujan una igualdad casi absoluta: 25 triunfos verdiblancos, 20 empates y 27 derrotas.

El cara a cara entre Pellegrini y Mourinho y las claves del partido

Se reencuentran además en LaLiga José Mourinho y Manuel Pellegrini, que vivieron momentos de tensión en el pasado a los que el bético no ha concedido mayor importante. Ambos se verán las caras por decimoctava vez en sus carreras, con, hasta la fecha, ocho victorias para el portugués, cinco a favor del chileno y cuatro empates.

El 'Ingeniero' se centra en volver a la buena senda tras el 5-2 sufrido en el Ciutat de València, después de haber sumado seis puntos de los nueve disputados y en vísperas de debutar en la Champions ante el Lille francés. La intensidad mantenida en el tiempo y el orden defensivo sin lagunas ni desconexiones son imperativos para un equipo en el que Pellegrini podría introducir cambios.

La pelota parada, como la define el chileno, y los centros laterales podrían ser también claves en un duelo de prestigio que los verdiblancos afrontan como un test de nivel para disipar las dudas suscitadas por el equipo ante el Levante, bien es cierto que en una fase muy inicial de LaLiga.

Así llega el nuevo Real Madrid y su temible tridente

Por su parte, el Real Madrid acude a la cita tras golear al Málaga por 4-0. Un partido en el Santiago Bernabéu que culminó una semana de ocho goles en dos encuentros, tras golear también a la Real Sociedad 4-1 el miércoles anterior. Resultados que ponen de relieve la gestión de plantilla de Mourinho y su encaje de piezas en este tramo inicial.

Betis No Iniciado - R. Madrid

Jude Bellingham, Vinícius Junior y Kylian Mbappé vuelan en el primer tramo de la temporada; el tridente al que se agarra el conjunto blanco para volver a la lucha por los títulos que se le han escapado los dos últimos años. De los diez goles que ha marcado el Real Madrid en los tres primeros partidos de año, ellos han tenido incidencia directa en nueve. Es más, el otro, el de Carlos Espí ante el Espanyol para asegurar la victoria en el minuto 90m vino precedido de un rechace a un intento de remate de Mbappé.

¿Dónde ver por TV el Real Betis - Realñ Madrid de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Real Betis y Real Madrid este viernes 4 de septiembre dará comienzo a las 11:00 horas en el Estadio de La Cartuja y se podrá ver en directo por Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange), Movistar LaLiga HDR (dial 440) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 4 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Real Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club verdiblanco y de la entidad madridista habrá información actualizada al instante de este encuentro.