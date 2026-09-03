Ante el Real Madrid, sin Abde ni Dani Ceballos: "Necesita un tiempo"

Manuel Pellegrini confirmó que el utrerano no podrá medirse mañana a su ex equipo, confirmando el resto de ausencias de una lista en la que no faltará Antony y que contará con una importante novedad

El gran nombre propio en el Real Betis no es otro que el de Dani Ceballos. El hijo pródigo regresó a casa una vez cerrad incluso el mercado de fichajes, al ser agente libre desde hace más de dos meses, y ya ha completado sus dos primeros entrenamientos con el grupo. Pero él mismo avisaba en su presentación que no se encuentra "al cien por cien", tras todo un verano ejercitándose por su cuenta, y este jueves ha sido Manuel Pellegrini quien ha confirmado que no tendrá la oportunidad de medirse mañana viernes al Real Madrid en un duelo sin duda especial para él.

"No estará en la lista de convocados, lleva mucho tiempo sin jugar y necesita un tiempo de integración", afirmó el técnico chileno, que confirmó que Ez Abde, ausente en el entrenamiento de hoy, tampoco llegará a la cita ante el conjunto blanco, al tiempo que enumeró el resto de bajas para la misma.

El parte de bajas para medirse al Real Madrid y la novedad de Morante

"Ni Lo Celso ni Abde están citados para mañana. Gio está prácticamente listo, está haciendo casi todos los entrenamientos con el grupo y, Abde está con un problema gripal y no ha podido venir. Esperemos que la próxima semana estén los dos en condiciones. También siguen de baja Diego Conde y Aitor Ruibal", desveló, aclarando también que Antony, por su parte, sí podrá ser de la partida.

"Tuvo también un día un cuadro viral con fiebre, pero ha entrenado tres días sin problemas y está en la lista", señaló, apuntando también a otra importante novedad: "Morante entra en la convocatoria. Desgraciadamente tuvo una lesión importante de rodilla y esta ha sido la primera semana suya al cien por cien".

Un lío con Iker Losada

La confusión, por su parte, llegó al abordar la situación de Iker Losada, pues el 'Ingeniero' aseguró que se quedaría fuera de una citación de 23 jugadores por decisión técnica, si bien desde el club indicaron luego que no será así. En cualquier caso, el gallego, al que aún se le busca una salida en el extranjero, sabe que no cuenta para el entrenador.

"Hay un plantel y cada partido dispongo los que están en mejores condiciones. Yo lo los echo. A mi no me corresponde echar jugadores, sino trabajarlos. Iker sabe mi opinión, sabe que tiene un puesto complicado porque por delante tiene a Isco, Lo Celso, Ceballos, Fornals... Pero los jugadores son los que tomas las decisiones y a mí me corresponde trabajar igual con todos, con el mejor y el peor, con el más caro y el más barato, mi exigencia es la misma con todos”, destacó.

Su relación con Mourinho y las disculpas del portugués

Por otro lado, Pellegrini también se refirió a las palabras de José Mourinho, técnico del Real Madrid, quien ha asegurado que en el pasado se equivocó al realizar algún comentario "estúpido" sobre el chileno, si bien quiso restar trascendencia a las tensiones que pudiera haber tenido con el portugués. “Nos hemos visto las caras muchas veces en el terreno de juego. Sus declaraciones de hace mucho tiempo no tienen trascendencia. No tengo enfrentamiento y sí una buena opinión de él como técnico. Le veo mucho más maduro ahora que años atrás, ahora hay más raciocinio en lo que dice”, afirmó sobre el luso.

Confía en la reacción del Real Betis y no duda del apoyo de la grada

Sobre el encuentro en sí ante los madridistas, además, espera que el Real Betis sepa levantarse del inesperado tropiezo ante el Levante, aunque sabe que será complicado. " "Llevamos dos partidos bastante bien y el último bastante mal. Es lo normal en el inicio de LaLiga. Será un partido muy difícil, como contra todos los de arriba. El Madrid se ha reforzado con bastantes jugadores, muchos desequilibrantes, está pasando un buen momento y habrá que hacer un partido muy completo si queremos puntuar. Yo no puedo adivinar el futuro. En el fútbol puede ocurrir cualquier resultado, por eso es tan popular. El Levante venía sin hacer goles y nos metió cinco. Cada día es diferente y vamos a ser el mismo Betis que llevamos trabajando siete temporadas con una misma idea”, sentenció.

De la afición, además espera el mismo apoyo de siempre, por más que existe cierto desencanto por cómo acabó el mercado de fichajes. “El fútbol es pasional, no racional. Por supuesto que a todo el mundo le habría gustado tener una mejor plantilla. La exigencia va a ser mayor con la Champions y van a llegar momentos complicados. Pero esta plantilla siempre ha sabido dar la cara, ahora hay que hacerlo un peldaño más arriba. Los hinchas van a seguir animándonos en cada partido y nosotros vamos a darlo todo para responderles", sentenció.