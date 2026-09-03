El sorprendente problema que sufre Carlos Sainz durante la temporada de F1: "Me tengo que hacer las camisas en noviembre"

El piloto español explica las fuertes presiones que tiene que sufrir un piloto de F1 al frente de un monoplaza; su cuello, de hecho, pasa de una circunferencia de 38 cm a 42 durante la temporada

No está siendo la mejor temporada de Carlos Sainz en la F1, algo que, sin embargo, no le ha impedido renovar con Williams a razón de 30 millones de euros por temporada y convertirse en uno de los deportistas españoles mejor pagados. Confía en el plan trazado por la escudería, por lo que el trabajo de ambas partes es con vistas a futuro. El piloto madrileño está acostumbrado a convivir con las exigencias físicas de la Fórmula 1: entrenamientos específicos, horas de preparación, carreras al límite y fuerzas G que ponen a prueba el cuerpo de los pilotos.

Sin embargo, hay una consecuencia de su preparación como piloto de Fórmula 1 que resulta mucho más llamativa y que afecta, incluso, a su día a día fuera del monoplaza. Así lo explicó el propio piloto meses atrás, cuando comentó que su cuello cambia considerablemente a medida que avanza la temporada de Fórmula 1. Un crecimiento muscular que le obliga a tener en cuenta hasta cuándo debe hacerse las camisas que utiliza habitualmente en su día a día.

"El cuello me crece. Creo que tengo una circunferencia de 38 centímetros sin entrenar y me crece a 42 centímetros durante la temporada, porque cada vez haces más carreras se te va ensanchando el cuerpo. Te va creciendo el cuello a medida que pasa la temporada", explicó Sainz durante su conversación en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'.

El cuello de Carlos Sainz cambia cuatro centímetros

Según relató el propio piloto, el cuello de Carlos Sainz pasa de unos 38 centímetros de circunferencia antes de comenzar la temporada a aproximadamente 42 cuando el calendario de Fórmula 1 ya está avanzado. Un problema que va mucho más allá de lo estético, pues los músculos del cuello tienen una importancia fundamental para los pilotos, ya que deben soportar las enormes fuerzas que se generan durante las vueltas y, especialmente, en las frenadas y curvas de alta velocidad.

Con el paso de las carreras, el trabajo específico de esa zona hace que el cuello gane volumen. Y ese cambio físico tiene una consecuencia inesperada para Sainz: algunas de sus camisas dejan de servirle. "A mí por ejemplo, esta camisa es una camisa normal, no está entallada ni nada. Este botón, mira, no me cierra. O sea, me tengo que hacer todas las camisas antes de empezar la temporada", contó el piloto español", demostró en directo Carlos Sainz.

El motivo por el que Carlos Sainz se hace las camisas en noviembre

Carlos Sainz ha explicado que, incluso, ha llegado a un acuerdo con Hackett, su patrocinador de ropa, para adaptar el momento en el que se confeccionan sus camisas a su evolución física durante el año. La clave está en esperar hasta el momento en el que su cuello presenta un mayor diámetro. Así evita tener que renovar todo su vestuario a mitad de temporada.

"Me las tengo que hacer noviembre, cuando tengo el cuello muy ancho", explicó el piloto de Williams. La anécdota, cuanto menos, refleja hasta qué punto la preparación de un piloto de Fórmula 1 va mucho más allá de ponerse al volante de un monoplaza.

Carlos Sainz y la relación con su padre

No sólo se ha referido Carlos Sainz Junior a las exigencias físcias a las que los pilotos someten su cuerpo en la Fórmula 1, sino que también ha tenido tiempo en las últimas semanas a referirse cómo es y cómo era durante su infancia su relación con su padre, campeón del mundo de Rallies y cuatro veces ganador del Dakar. "Mi padre solía pasar alrededor de 250 días fuera de casa, así que es mucho tiempo. Siempre que estaba en casa, era como el mejor momento, porque el hecho de que estuviera en casa era como una celebración. Todo giraba más alrededor de él y eso hacía que esos momentos con mi padre fueran muy especiales", afirma sobre sus recuerdos de niñez un Carlos Sainz que reconoce que siempre ha tenido a su padre como referente en el mundo del motor.

En este sentido, Sainz no era totalmente consciente del trabajo de su padre y este procuraba que sus hijos llevaran una vida normal. "Mi padre no nos llevaba a muchas carreras. Siempre le gustó que fuéramos al colegio, que hiciéramos nuestra vida mientras él se iba de viaje, indicó.