Fernando Alonso deja su futuro en Aston Martin a la espera de una sola condición

Mientras desde la escudería le piden abiertamente (Button) que siga, el piloto ovetense deja un mensaje que da que pensar y reitera que todo depende de lo que le aseguren Stroll y Newey

Los anuncios de las renovaciones en las últimas semanas han dejado una parrilla de la Fórmula 1 bastante fija para los próximos años y todos los focos puestos en un piloto: Fernando Alonso.

Nadie ha esperado esta vez, como sí hicieron con Sainz hace dos años, a la decisión del asturiano y han renovado a sus pilotos. Williams anunció hace dos semanas la continuidad de Carlos Sainz y Alex Albon; Max Verstappen amplió su contrato con Red Bulll y eso que aún tenía dos años pendientes; luego fue Franco Colapinto el que confirmó que seguía en Alpine; y esta misma semana ha renovado Lando Norris con McLaren.

A Fernando Alonso lo esperan en Aston Martin. En Inglaterra se habla de un contrato de dos años y de que esperaba a ver lo que ofrecía el Motor Honda en Zandvoort para tomar la decisión. Allí, el chasis le gustó más que el motor, pero no dejó malas palabras para los motoristas nipones y les dio un mayor margen de confianza.

Aunque antes de correr en los Países Bajos señaló que no ha decidido nada y que todo lo vería después de ver al dueño, Lawrence Stroll, y a Adrian Newey, unas palabras suyas esta semana, en una entrevista en 'Viaplay', han vuelto a dejar todo en suspenso. "No sé por qué hay tanto interés. Tal vez la gente quiera caras nuevas. Aunque en España seguro que no", señaló al referirse a todo lo que hay montado en torno a si renueva o no.

Fernando Alonso se ve para seguir en la F1

Lo que sí deja claro Fernando Alonso es que se ve en condiciones de seguir, aunque no le motiva tanto como antes. "Me siento fresco, motivado y rápido. Pero estos coches no son tan divertidos como solían ser", añadía.

Ya antes de eso, Fernando Alonso dijo que esa conversación con los principales cabezas visibles de la escudería lo decidiría todo. Y que tendría lugar en este mes. "No se trata de mí, ni de quién pilotará el año que viene, ni de si pilotaré yo el año que viene o tres años más. Se trata de sentarme con Lawrence y con Adrian. Las necesidades del equipo pueden hacer que tenga que pilotar. Lo consideraré y estaré encantado si puedo hacerlo", añadió, poniendo la pelota en el tejado de Aston Martin. Si le aseguran un coche bueno, aceptará.

Lo que está claro es que en su escudería le esperan y así lo dijo el director de operaciones en pista, Mike Krack. "Lo veremos en las próximas semanas. Ahora estamos esperando su decisión. Nos centramos en continuar con él, pero tenemos que esperar su decisión, indicó el luxemburgués.

Jenson Buttom le pide "que se quede un poco más"

Si el ingeniero británico se mantenía al margen, el que no lo ha hecho ha sido su excompañero Jenson Button, quien le ha pedido a Fernando Alonso que siga unos años más. Y lo ha hecho en los medios de Aston Martin, marca de la que es embajador.

"Personalmente, le pediría que se quede un poco más", señala antes que nada el expiloto inglés. "Aún le espera un reto apasionante. Obviamente, este año ha sido difícil, pero sigue siendo un momento emocionante para estar en Aston Martin y trabajar con gente como Adrian Newey. Cualquier piloto de F1 estaría encantado de pilotar un coche diseñado por él y de experimentar de primera mano cómo impulsa a este equipo", añade.

Button visualiza su deseo y quiere volver a ver a Fernando Alonso peleando con los mejores y no por entrar en los puntos. "Me encantaría verlo en un Aston Martin luchando por victorias. Ahí es donde debería estar, y ahí es donde este equipo aspira. No ha ganado tanto como debería. Se ha visto envuelto en situaciones desafortunadas en algunas ocasiones, una de ellas junto a mí, pero el talento y la ambición siguen intactos, que es la clave para mantenerse en este deporte y ser competitivo", afirma.

"Sé lo difícil que es decidir el futuro y él ya pasó por eso. Dejó la F1 y regresó, así que obviamente, se fue demasiado pronto. Ahora, quiere estar completamente seguro antes de retirarse. Fernando aún tiene mucho que ofrecer en la F1", avisa un Jenson Button que sí supo cuando irse, pero que ve a Alonso aún con ganas de seguir demostrando lo grande que es. "Sé que cuando decida retirarse, será considerado, con razón, uno de los grandes de la F1", subraya el británico.