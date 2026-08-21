Carlos Sainz, contundente: "No creo que forme parte de mi carácter ni de mi forma de ser"

El piloto español desvela los motivos que le han llevado a renovar con Williams pese a la mala situación que atraviesa

La renovación de Carlos Sainz con Williams y la de Max Verstappen con Red Bull han acabado con dos de los rumores más extendidos en el paddock y dejan poco margen a cambios de grandes pilotos con respecto al próximo año.

El anuncio ha llegado justo antes de que el gran circo vuelva a lanzarse en la segunda parte de la temporada. El Gran Premio de los Países Bajos 2026, que hoy arranca en el circuito de Zandvoort, llegará con novedades y con muchas de las escuderías trayendo mejoras para la segunda parte de la temporada.

No se espera un salto cualitativo en Williams, pese a haber convencido para renovar a sus dos pilotos, Alex Albon y Carlos Sainz. La escudería británica ha sido la antepenúltima de la parrilla en los últimos grandes premios y la penúltima en Hungría tras el salto adelante dado por Aston Martin.

Es un puesto decepcionante para Sainz, al que le prometieron cuando fichó hace dos años que, en 2026, Williams estaría peleando en la zona de arriba con el nuevo reglamento. Y, pese a ello, está dando pasos atrás desde principios de año.

Carlos Sainz y sus motivos para seguir en Williams

La duda está en cómo han podido convencer a Sainz sin cumplir con lo prometido y con un futuro poco halagüeño. El propio piloto madrileño desvelaba a su llegada a Zanvoort los motivos que le han llevado a seguir fiel a Williams cuando otras escuderías que ahora están mejor le tentaban.

"He pasado los últimos meses intentando entender junto al equipo qué ha ocurrido para llegar a la situación en la que estamos hoy. Obviamente es una decepción para todos los involucrados en este proyecto que, probablemente, ahora se ha retrasado en cuanto al tiempo que nos llevará volver a estar arriba", explicaba el piloto español.

Carlos Sainz sigue confiando, pese a todo, en las promesas de Williams y está involucrado plenamente en llevar a esta histórica escudería a la lucha por las primeras posiciones de la parrilla.

Sainz, fiel a su forma de ser

"No creo que forme parte de mi carácter ni de mi forma de ser saltar de un barco cuando la situación está en su peor momento y en la primera oportunidad posible. Hace dos años le dije a todo el mundo lo comprometido que estaba con este proyecto y lo ilusionado que estaba", explica un Sainz que reconoce que la realidad ha sido dura, peor de lo que "nadie podía imaginar", pero que eso no le echa para atrás. "Para mí era extremadamente importante entender qué ha causado este año tan difícil y qué estamos haciendo para que no vuelva a suceder el próximo año. ¿Cómo puedo salir de esto con este equipo? ¿Cómo podemos salir juntos de esto lo antes posible?", refrenda.

Tras confirmar su compromiso, Sainz deja claro que su prioridad siempre ha estado con Williams y que no ha habido alternativas en su cabeza, pese a todo lo que se estaba hablando.

"Mi prioridad siempre ha sido Williams. Quiero estar aquí a largo plazo", sentencia el piloto madrileño.