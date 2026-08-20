Verstappen da la sorpresa y cierra su futuro en la F1 hasta 2030

El piloto neerlandés acaba con las especulaciones que desde hace meses le colocan en McLaren y renueva con Red Bull

El final del parón en la Fórmula 1 está siendo movido y todo lo que se ha ido cociendo en las últimas semanas se está haciendo público en la previa del Gran Premio de los Países Bajos que arranca este viernes.

Williams ha confirmado entre el martes y el miércoles la continuidad de sus dos pilotos para la próxima temporada, acabando con ello con uno de los rumores de 'paddock', que situaban a Carlos Sainz en diversos equipos para el próximo año.

Y ahora ha sido Red Bull el que ha acabado con la mayor de las especulaciones: la marcha de Max Verstappen. Al piloto neerlandés llevan meses colocándolo en McLaren para la próxima temporada, lo que a su vez debía provocar cambios en la escudería británica que afectaban, sobre todo, a Piastri.

No habrá cambio en la elite y Verstappen seguirá ligado a la escudería que llevó a la cima del automovilismo y en la que aún confía plenamente para volver a ser campeón de Fórmula 1.

Verstappen tenía contrato con Red Bull hasta 2028

Max Verstappen, pese a todas las especulaciones, tenía contrato con Red Bull hasta 2028, pero ha acabado con los rumores al extender su vinculación con la escudería austriaca por dos años más, hasta 2030.

El propio Verstappen mostraba su satisfacción en el comunicado donde se confirmaba su renovación. "Estoy realmente contento con la ampliación del contrato. Tenemos a la mejor gente y estoy emocionado por seguir trabajando junto a todos para volver de nuevo a lo más alto", avisa.

Verstappen deja claro que el objetivo de él y de Red Bull es volver a ganar. "Este sigue siendo el objetivo último por el que todos hemos estado trabajando, y que seguiremos persiguiendo. Quiero dar las gracias a Red Bull, Laurent Mekies y a todos en Oracle Red Bull Racing por la confianza que depositan en mí", añadía.

"Todos en Milton Keynes creen en lo que estamos construyendo y estoy deseando afrontar el próximo capítulo, luchar por más victorias y competir por campeonatos mientras seguimos dando forma al futuro", avanzaba el piloto neerlandés.

Quince años juntos Verstappen y Red Bull

Con esta firma, de cumplir el contrato al completo, Verstappen habrá estado 15 años en Red Bull. De momento le ha dado para ganar cuatro campeonatos del mundo, pero aunque este año está un paso por detrás de los Mercedes, tanto él como su equipo tienen puestas muchas esperanzas en lo que puede alcanzar el próximo año.

Así lo demuestra Laurent Mekies, jefe de equipo de Red Bull, quien se vanagloriaba de haber podido "retener al mejor piloto de la parrilla". "Su impacto en nuestra escudería y en la historia de Red Bull ha sido transformador. Ha sido fundamental en todo lo que hemos conseguido juntos. La decisión de continuar nuestro camino juntos está arraigada en la confianza que Max y el equipo han construido durante muchos años, así como en la confianza de Max en nuestra gente, nuestra cultura y nuestra visión para el futuro. Forjada a través del éxito conquistando campeonatos, batallas intensas y momentos difíciles por igual. Esta relación no ha hecho más que fortalecerse, convirtiéndola en una de las mayores historias de éxito de la Fórmula 1", sentencia el ingeniero francés.