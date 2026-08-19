Cambio oficial de última hora: Lawson vuelve a Red Bull en Zandvoort y Tsunoda, a RB

El neozelandés 'sube' desde RB y suple a Isack Hadjar, y su hueco será ocupado por el nipón, con el que se intercambió el pasado año

A apenas unas horas de que arranque el Gran Premio de los Países Bajos 2026, que se disputa a partir de este viernes en el circuito de Zandvoort, Red Bull ha anunciado un cambio drástico que trastocará dos de los volantes de la parrilla y que permitirá el regreso de Tsunoda a la pista unos meses después.

El que fuera en el inicio del pasado año compañero de Max Verstappen en Red Bull, el neozelandés Liam Lawson, volverá a correr este fin de semana con el coche de la bebida energética debido a una lesión de última hora del francés Isack Hadjar.

Así lo ha confirmado el propio Red Bull, quien ha anunciado en el mismo momento la incorporación de Tsunoda para correr con el Racing Bulls. "El piloto de Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar, ha sufrido una lesión en la muñeca durante el parón veraniego que le impedirá competir en el Gran Premio de los Países Bajos de 2026", señala el equipo austriaco en un comunicado.

Aunque no se especifica la lesión, se ha conocido que el piloto francés se ha lesionado entrenándose en el gimnasio y la lesión le impide correr en este Gran Premio.

Lawson y Tsunoda ya cambiaron el pasado año

Ante esto se ha dado un caso curioso. Lawson dejó el pasado año Red Bull y fue intercambiado con Tsunoda, que entonces corría en RB. Ambos pilotos disputaron toda la temporada en sus nuevos equipos y, este verano, Red Bull sustituyó a Tsunoda por Hadjar y dejó a Lawson en su equipo satélite.

Ante la mayor experiencia con los monoplazas de este año de Lawson, han decidido subir a éste antes e que meter a Tsunoda, que es el piloto suplente de la escudería y que ahora correrá con RB en esta carrera.

"Daremos la bienvenida de nuevo a Liam Lawson, que le sustituirá en el RB22 este fin de semana. El equipo le desea a Isack una pronta recuperación y agradece a Liam que haya aceptado sustituirle con tan poca antelación", añade Red Bull en el comunicado.

Yuki Tsunoda tendrá su oportunidad este año

"Como consecuencia del cambio de piloto, el piloto reserva Yuki Tsunoda correrá para Racing Bulls en Zandvoort este fin de semana, junto a Arvid Lindblad. Agradecemos tanto a Liam como a Yuki su flexibilidad mientras los equipos se preparan para el fin de semana y le deseamos a Isack una pronta recuperación", añade por su parte Racing Bulls, confirmando, así mismo, el 'cambio de cromos' entre escuderías.

El regreso de la Fórmula 1 tras el parón traerá cambios. Y no sólo de pilotos. Aston Martin espera dar un nuevo paso adelante y meterse en una pelea por los puntos de la que ha estado ausente todo el año.