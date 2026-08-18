Williams da el primer paso para 2027 y ahora le toca decidir a Carlos Sainz

La escudería británica ha anunciado la renovación del contrato de Alex Albon, mientras espera el otro "sí, quiero" del piloto madrileño

Albon no ha dudado a la hora de firmar su extensión de contrato con Williams.IMAGO

El mundo del automovilismo vive en vilo por dos decisiones que podrían provocar un auténtico terremoto en el Gran Circo, las de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

La parrilla de pilotos del próximo año está prácticamente confirmada, salvo que a ambos pilotos españoles les dé por cambiar de aires. Fernando Alonso ya ha asegurado, por activa y por pasiva, que continuará vistiendo de verde en 2027, pero lo que no sabe es si lo hará como piloto o como asesor. Y todo dependerá del motor que le presente Honda en Zandvoort este próximo fin de semana.

De igual modo, Carlos Sainz ha aplazado también su decisión a la cita de Países Bajos, donde espera que Williams le presente un monoplaza algo más competitivo que hasta ahora. Eso sí, según sus últimas declaraciones, todo hace indicar que también continuará en Grove el siguiente curso.

Williams anuncia la renovación de Alex Albon

El piloto británico de origen tailandés Alex Albon ha renovado ya su contrato con el equipo Williams para la temporada de 2027, según ha informado la propia escudería en un comunicado lanzado a través de sus medios oficiales.

"Nuestra historia aún no ha terminado, así que estoy totalmente centrado en hacer lo que sea necesaria para que volvamos a subir en la parrilla", ha expresado Albon en declaraciones al equipo Williams, al que llegó en 2022 y con el que ha disputado 100 carreras en el Mundial de Fórmula Uno.

"Desde que me uní a Atlassian Williams F1 Team en 2022, la transformación que ha llevado a cabo este equipo es difícil de expresar con palabras", ha subrayado Albon.

Williams, por su parte, califica a Alex Albon como una "figura clave" en la transformación del equipo tanto dentro como fuera de la pista y aseguró que la renovación de su contrato es fruto de la "confianza" que existe entre ambos.

Cabe recordar que Albon es el piloto con más carreras en la historia de la escudería Williams, que en 2027 cumplirá 50 años, tras alcanzar las cien en el Gran Premio de Budapest, donde superó el récord del británico Nigel Mansell.

"Un año difícil no cuenta toda la historia, y solo me da más motivación para seguir construyendo y empujando junto con la fábrica y nuestros aficionados para lograr grandes cosas. Nuestra historia aún no ha terminado, así que ahora mi plena concentración está en hacer lo que haga falta para que volvamos a subir en la parrilla", finaliza Albon.

El jefe de equipo, James Vowles, dijo que estaba "encantado" de que el piloto anglo-tailandés siga depositando su confianza en Williams pese al bache de 2026, con el equipo cayendo al noveno puesto de la clasificación de Constructores tras ascender al quinto el año pasado.

"Alex ha sido un líder de este proyecto de transformación desde el primer día y tenemos muchos asuntos pendientes que estamos decididos a conseguir", comentó Vowles. "Es uno de los mejores pilotos de la parrilla y sabe mejor que nadie las enormes mejoras que hemos hecho en los últimos años; renovarle demuestra la confianza que ambos tenemos en la dirección que estamos tomando", ha finalizado en su intervención.

Williams ahora espera el sí de Carlos Sainz

Y tras estampar su rúbrica Albon, el siguiente en hacerlo podría ser Carlos Sainz. Al menos, eso esperan en los despachos de Williams.

El piloto español sabe que tampoco le quedan grandes asientos libres para el próximo curso y ha decidido darle un voto de confianza más a un proyecto que este año ha retrocedido claramente. Mientras el año pasado terminaba luchando por el podio en muchas carreras, este curso ya no logra si clasificarse para la Q2.

Y en Hungría, el propio Sainz mostraba su resignación con estas palabras: "Creo que no es ningún secreto que mis expectativas, o digamos mi calendario sobre cuánto tardaría en volver a ganar una carrera y que Williams fuese el lugar para hacerlo, se ha retrasado uno o dos años".

El FW48 ha nacido con sobrepeso y falto de carga aerodinámica. Williams ya le ha quitado algo de peso, pero su monoplaza sigue lejos del nivel donde le gustaría que estuviese: "Este coche, por la razón que sea, o por las razones que sean, ha rendido muy por debajo de lo esperado y se ha quedado muy lejos de nuestras expectativas por muchos motivos diferentes de los que no voy a volver a hablar hoy", recalcó en Hungaroring.

Unas palabras que resonaron con fuerza en Grove y que hicieron dudas de otras anteriores en las que afirmaba estar comprometido al cien por cien con el proyecto. La incógnita del madrileño podría resolverse esta misma semana.