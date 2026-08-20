Inevitables comparaciones en las apuestas de Betis y Sevilla: "Hoy por hoy, Parrott es bastante mejor delantero que Ure"

El periodista José David López, experto en fútbol internacional, se moja sobre los fichajes ofensivos de los principales equipos de la capital andaluza y compara también al irlandés con el Cucho Hernández, asegurando que son mucho más parecidos de lo que puedan parecer a simple vista e incluso compatibles, por si a Pellegrini les diese por hacerlos jugar juntos

El Real Betis ha elegido a Troy Parrott, un delantero centro que se parece más al Cucho Hernández que a otros 'nueves' que Manu Fajardo tenía en su agenda, como Fábio Silva e incluso Kévin Denkey. El ariete irlandés dará un gran salto en su carrera deportiva después de brillar como goleador en la Eredivisie con la camiseta del AZ Alkmaar y las comparaciones están a la orden del día. No sólo con el colombiano, con quien competirá por un puesto de titular en el once de Manuel Pellegrini; sino incluso con otro punta británico como es el escocés Robbie Ure, flamante refuerzo ofensivo del Sevilla FC. ¿Quién es mejor? El experto en fútbol internacional José David López ha intentado responder a esa complicadísima pregunta.

Este conocido periodista deportivo ya había dibujado el perfil de Parrott en su portal El Enganche y este pasado miércoles atendió la llamada de la Cadena SER para ampliar su definición y mojarse con esas comparaciones tan odiosas como inevitables en una ciudad tan futbolera como Sevilla. En este sentido, no tiene dudas: entre Parrott y Ure, se queda con el irlandés.

La comparación entre los nuevos 'nueves' de Betis y Sevilla: "Parrott es mejor que Ure"

Sus cifras anotadoras están más consolidadas, aunque ambos llegan de 'ligas menores' como Países Bajos (AZ Alkmaar) y Suecia (Sirius); su precio de venta es bastante mayor, en torno a 16-17 millones el inminente bético por 6,5 del sevillista; y el valor de mercado de ambos también presenta distancias evidentes, 25 millones frente a 5 (según Transfermarkt).

"Para mí, Parrott es mejor que Ure y es algo que está demostrado y verificado. Eso sí, Ure sabe que está ante la oportunidad brutal para él tras pasar de la liga sueca a la española. Parrott, también; pues viene de una liga en la que podía aspirar a la Europa League o la Conference como máximo, pero sabía que no podía aspirar a títulos ni a jugar la Champions, que ha sido algo decisivo. Ojalá le vaya muy bien a Ure en el Sevilla FC pero hoy por hoy Parrott es bastante mejor delantero".

Cucho Hernández y Troy Parrott son parecidos y muy compatibles

"También es autosuficiente para fabricarse sus propias ocasiones y es muy diestro, quizás demasiado diestro. Se parece bastante al Cucho, aunque tiene cosas que no tiene Cucho, que ha caído muy bien en el esquema del Betis aunque quizás podría tener mejores cifras de las que tiene", ha añadido, considerando que su fichaje "es una gran noticia" para los béticos.

"El Betis por fin tiene alternativas que no tenía el año pasado, porque ni Bakambu ni el Chimy lo fueron", ha continuado José David López, quien no se moja sobre cuál de los dos será el titular: "Va a estar muy igualado e incluso pueden jugar juntos perfectamente, aunque Pellegrini suele alinear un delantero y me parece difícil".

Así juega Troy Parrot: "Autosuficiente, muy diestro y rematador, pero con recursos fuera del área"

El experto en fútbol internacional ha analizado también las cualidades de Parrot, su posible encaje en el once de Pellegrini y las diferencias con 'Cucho' Hernández, el otro delantero de la plantilla verdiblanca. Así, considera que llega al Betis "en el punto de ebullición perfecto" para dar un salto en su carrera después de los 31 goles y 12 asistencias que dio el pasado curso con el AZ Alkmaar o los 20 en la 24/25.

"Se le había quedado pequeña la Eredivisie", ha opinado, remarcando igualmente su importancia en la selección absoluta de Irlanda, a la que metió en la repesca mundialista con un 'hat-trick' a Hungría. En cuanto a sus características, destaca que a pesar de ser un perfil rematador y "con mucho instinto", "es autosuficiente", también "sabe jugar lejos del área" y tiene una movilidad que ha destacado en un equipo que juega mucho a la contra.

Jugar en LaLiga española y, sobre todo, la opción de debutar en UEFA Champions League han sido determinantes para que Troy Parrott haya presionado al Az Alkmaar para que rebajase considerablemente las exigencias que acabaron provocando que el West Ham United (equipo de Championship, la segunda división inglesa) se saliese de una negociación que estaba muy avanzada y que se rompió cuando los neerlandeses se descolgaron pidiendo algo más de 25 millones de euros. La insistencia del delantero irlandés ha sido clave para conseguir bajar de la barrera de los 20 millones, cifra que no se alcanzará ni siquiera con las variables que acompañarán a un fijo ligeramente superior a los 15 kilos que habían presupuestado los verdiblancos para el fichaje de un '9'. El gasto se repartirá en una amortización en cinco años de contrato y el Az se reservará un 5 por ciento de los derechos del atacante de 24 años.