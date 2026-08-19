Acelera José Ignacio Navarro, director deportivo de los blanquirrojos, la planificación, centrada en potenciar la 'sala de máquinas' antes de rematar la faena a finales de mes con otro mediocentro, un extremo, otro delantero y, si es posible, un central; en la otra orilla del Guadalquivir habrá más salidas, pero ya tienen al '9' deseado

El georgiano aprueba un movimiento que ha convertido en su prioridad en las últimas semanas.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 20 de agosto de 2026:

- EL SIGUIENTE

Principio de acuerdo entre Sevilla y Sporting por Kochorashvili, que se convertirá en el octavo fichaje nervionense para la 26/27 a cambio de 4 millones fijos y 1,5 en variables; este jueves viaja a la capital andaluza.

- HOLA, TROY; ADIÓS, PABLO

El Betis cierra el fichaje de Parrott por 16 millones fijos y cuatro en bonus, al tiempo que ultima la venta del 50% de los derechos de Pablo García al Hull City por cinco más variables.

- EL ESTRENO SOÑADO

Sendos golazos de Kang-in Lee y Álex Baena desatascan al Atlético de Madrid ante el Málaga (2-0) y apagan el fuego del ausente Julián Álvarez.

- UN 'CULEBRÓN' MENOS

Williams renueva a Carlos Sainz y le convierte, con 30 millones al año, en uno de los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1, sólo por detrás de Verstappen, Hamilton, Leclerc y Russell, igualado con Norris.