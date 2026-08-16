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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 16 de agosto de 2026

El Sevilla, con goles de Guridi y Peque de penalti, remonta ante el Rayo y empieza LaLiga con buen pie

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Guridi celebra el gol del empateLince Photos

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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 16 de agosto de 2026SEVILLA FC 2-1 RAYO VALECANO: VIENTO A FAVOREl Sevilla empieza la temporada ganando un partido en el que tuvo que remontar y en el que contó con dos penaltis que no desaprovechóCEBALLOS ESPERARÁEl centrocampista utrerano se cubre las espaldas, pero sigue aguardando a que el Betis pueda abrirle huecoINTER 1-0 REAL BETIS: UNA DERROTA SIN DUDAS NI CONSECUENCIASEl Betis deja una buena imagen pese a caer ante el Inter con un gol de Stones en los minutos finalesMARIANO DÍAZ REVIVE TRAS CUATRO AÑOSEl ex del Sevilla marca y asiste en el triunfo del Alavés ante el Getafe (3-0), en el primer partido de la presente Liga

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