Más +

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 16 de agosto de 2026 SEVILLA FC 2-1 RAYO VALECANO : VIENTO A FAVOR El Sevilla empieza la temporada ganando un partido en el que tuvo que remontar y en el que contó con dos penaltis que no desaprovechó CEBALLOS ESPERARÁ El centrocampista utrerano se cubre las espaldas, pero sigue aguardando a que el Betis pueda abrirle hueco INTER 1-0 REAL BETIS : UNA DERROTA SIN DUDAS NI CONSECUENCIAS El Betis deja una buena imagen pese a caer ante el Inter con un gol de Stones en los minutos finales MARIANO DÍAZ REVIVE TRAS CUATRO AÑOS El ex del Sevilla marca y asiste en el triunfo de l Alavés ante el Getafe (3-0) , en el primer partido de la presente Liga

16 de agosto de 2026 00:00 CET

Guridi celebra el gol del empateLince Photos

El Sevilla, con goles de Guridi y Peque de penalti, remonta ante el Rayo y empieza LaLiga con buen pie

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

O registrate con tu e-mail

O haz login a través de tu e-mail

Registrate con tu usuario de:

Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña

Échale un ojo a tu email

Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.

Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.

¿No te ha llegado nada aún?