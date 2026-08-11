Dura pelea entre clubes españoles por Fabio Silva, al que ahora pretende también la Real Sociedad

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de agosto de 2026

HAY LÍO

La Real Sociedad entra fuerte y se entromete en el interés bético por Fabio Silva, al que también siguen de cerca Villarreal y Deportivo

ROBBIE URE SE GANA AL SEVILLISMO

El delantero escocés explica su fichaje 'exprés', cómo influyó García Plaza y llega con una promesa

EL SEVILLA LIBERA MÁS ESPACIO CON GATTONI

El central argentino ya se encuentra en Italia, donde firmará por el Ascoli como agente libre

EL BARÇA SE COMPLICA

La grave lesión de Roony Bardghji trastoca sus planes; avanza poco con Rodri y todo sigue parado con Julián