La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de agosto de 2026
Dura pelea entre clubes españoles por Fabio Silva, al que ahora pretende también la Real Sociedad
La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de agosto de 2026
HAY LÍO
La Real Sociedad entra fuerte y se entromete en el interés bético por Fabio Silva, al que también siguen de cerca Villarreal y Deportivo
ROBBIE URE SE GANA AL SEVILLISMO
El delantero escocés explica su fichaje 'exprés', cómo influyó García Plaza y llega con una promesa
EL SEVILLA LIBERA MÁS ESPACIO CON GATTONI
El central argentino ya se encuentra en Italia, donde firmará por el Ascoli como agente libre
EL BARÇA SE COMPLICA
La grave lesión de Roony Bardghji trastoca sus planes; avanza poco con Rodri y todo sigue parado con Julián