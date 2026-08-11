30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de agosto de 2026

Dura pelea entre clubes españoles por Fabio Silva, al que ahora pretende también la Real Sociedad

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de agosto de 2026

Fabio Silva, con el DortmundImago

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de agosto de 2026

HAY LÍO

La Real Sociedad entra fuerte y se entromete en el interés bético por Fabio Silva, al que también siguen de cerca Villarreal y Deportivo

ROBBIE URE SE GANA AL SEVILLISMO

El delantero escocés explica su fichaje 'exprés', cómo influyó García Plaza y llega con una promesa

EL SEVILLA LIBERA MÁS ESPACIO CON GATTONI

El central argentino ya se encuentra en Italia, donde firmará por el Ascoli como agente libre

EL BARÇA SE COMPLICA

La grave lesión de Roony Bardghji trastoca sus planes; avanza poco con Rodri y todo sigue parado con Julián

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email