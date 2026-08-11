La confirmada lesión de Roony Bardghji trastoca los planes del Barcelona

El delantero sueco sufre una "rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha" tal y como confirmó el cuadro culé. Desde el Camp Nou se tenía la intención de darle salida este verano en calidad de cedido por las esperanzas que hay puestas en su proyección

Roony Bardghji y son la noticia más triste de la pretemporada del Barcelona de Hansi Flick. Este pasado lunes, diferentes informaciones apuntaban a que Roony Bardghji había sufrido una importante lesión en un partidillo de entrenamiento del cuadro culé. Este mismo martes el Barcelona ha confirmado los peores presagio con la lesión de Roony Bardghji.

El Barcelona ha informado del alcance de la lesión de Roony Bardghji con el siguiente parte médico: "El jugador del primer equipo Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En los próximos días, el jugador será sometido a una intervención quirúrgica. Durante la temporada 2025/26 disputó 28 partidos oficiales —21 de Liga, cinco de Champions League, uno de Copa del Rey y uno de Supercopa de España—, en los que firmó dos goles y cuatro asistencias".

El Barcelona ve frenada su idea con Roony Bardghji

Días atrás en ESTADIO Deportivo nos hacíamos eco de las informaciones que apuntaban que el Barcelona, junto a Marc Casadó, tenía la idea de darle salida a Roony Bardghji ya que ni el catalán ni el sueño iban a contar con minutos en el cuadro de Hansi Flick. En el caso de Marc Casadó, el Barcelona parece que solo piensa en Rodri Hernández y aunque meses atrás se rechazó una propuesta de 10 millones desde Al Hilal, ahora parece que la idea vuelve a ser su salida.

También quería el Barcelona una salida con Roony Bardghji pero en este caso con punto de retorno. En el Barcelona hay muchas esperanzas puestas en el delantero sueco de 20 años. La idea del Barcelona, según apuntó el periodista Fabrizio Romano, era que Roony Bardghji saliese en calidad de cedido del cuadro culé para que se siguiese formando en una liga importante a nivel europeo. De este modo el Barcelona conseguiría que el talento de Roony Bardghji siga creciendo en un equipo lejos de la presión de pertenecer al cuadro blaugrana y podría seguir acumulando minutos lejos del Spotify Camp Nou.

Roony Bardghji tendrá que pensar en su recuperación

Con la grave lesión de Roony Bardghji confirmada, al delantero sueco de 20 años por el que el Barcelona pagó el pasado verano 2,5 millones de euros, solo le quedará pensar en recuperarse de la mejor forma posible. Roony Bardghji ya iba a tener complicado el tener minutos esta temporada en el Barcelona más cuando los culés cerraron este mismo verano la llegada de Adeyemi. Tales eran las intenciones del Barcelona de darle salida a Roony Bardghji que el futbolista no viajó para los últimos amistoso disputados por los culés en tierras italianas ante Nottingham Forest y Udinese en Italia.

Roony Bardghji dice prácticamente adiós a la temporada

El final de pretemporada del Barcelona de Hansi Flick

Con la lesión confirmada de Roony Bardghji, al Barcelona aún le quedan dos amistoso por delante. El primero será el próximo 16 de agosto a partir de las 16:30 horas en Suiza ante el Basilea. Cerrará la pretemporada el Barcelona el próximo 19 de agosto con el trofeo Joan Gamper ante el Al-Ahly a partir de las 20:00 horas. Este será el encuentro que servirá de reencuentro entre la afición culé y la plantilla de Hansi Flick en una tarde-noche que suele ser símbolo de fiesta. En estos dos últimos amistosos de pretemporada ya estará, si no lo impide una lesión, Koundé. El galo se ha incorporado este mismo martes a los entrenamientos con el Barcelona después de jugar el Mundial con la Selección de Francia.