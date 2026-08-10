El inoportuno contratiempo de Roony Bardghji

El futbolista sueco se ha lesionado en la rodilla, aunque las pruebas determinarán el alcance exacto; todo mientras se estaba ultimando su salida del club azulgrana que ahora podría verse frenada

Las alarmas han saltado en el FC Barcelona ante una posible lesión de rodilla de Roony Bardghji. Un contratiempo que habrá que esperar para conocer el alcance que tiene en un futbolista que apuntaba a que iba a salir del club azulgrana en la recta final de mercado. La gravedad del problema físico podría condicionar ese movimiento.

Ha sido durante el entrenamiento del FC Barcelona de este lunes cuando Roony Bardghji ha caído lesionado. Un percance que ha obligado al sueco a abandonar el césped cuando se ejercitaba. Ahora las pruebas médicas determinarán con exactitud de lo sucedido en la rodilla del extremo azulgrana.

Roony Bardghji ni siquiera había viajado el pasado sábado a Italia con el equipo

Existe preocupación por la lesión que pudiera padecer Roony Bardghji en una zona del cuerpo siempre delicada para un futbolista. Todo, además, se produce cuando la salida del extremo, posiblemente bajo la fórmula de una cesión, era la opción más probable para su futuro inmediato ante la competencia en su puesto.

De hecho Roony Bardghji ni siquiera viajó con el equipo el pasado sábado a Italia para el doble compromiso de los de Flick frente al Udinese y el Nottingham Forest. El sueco se quedaba fuera de la convocatoria junto con Marc Casadó, otro de los jugadores que no cuenta para el alemán y que también podría del club culé.

Durante competencia para Roony Bardghji en los extremos

El futbolista de 20 años tiene aún tres años más de contrato con el Barcelona, aunque era serio candidato a salir. El club ha potenciado este año las bandas en ataque con dos fichajes, como los del inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi. Dura competencia para el sueco que ahora ha caído lesionado.

Cuando restan tres semanas para que se cierre el mercado de fichajes, una posible lesión de Roony Bardghji supondría un contratiempo, dado que quedaría limitada su salida fuera del club catalán. De hecho la pasada semana sus agentes estuvieron reunidos con Deco para tratar su futuro lejos del Camp Nou.

El sueco fue firmado por el Barcelona el pasado verano procedente del FC Copenhague a cambio de 2,5 millones de euros. En su primera campaña en el Camp Nou participó en 28 partidos entre las distintas competiciones. Marcó dos goles y dio cuatro asistencias en el equipo adiestrado por Hansi Flick.

La larga carpeta de actividades de Deco

El contratiempo de Roony Bardghji se produce en una semana de actividad frenética para la dirección deportiva que encabeza Deco. Desde la negociación del fichaje de Rodri Hernández con el Manchester City hasta la venta de Ferrán Torres al PSG son algunos de los asuntos principales que aborda en estos días.

No son los únicos, ya que el Barcelona trabaja en la búsqueda de uno o dos delanteros para suplir las salidas, así como salidas como las de Marc Casadó o la propia de Roony Bardghji. Además, con la marcha de Ronald Araujo, podría también abordar la llegada de un central.