Prosigue la planificación tanto en la ribera blanquirroja del Guadalquivir como en la verdiblanca, en ambos casos condicionada a las ventas y a los réditos obtenidos de ellas, con la máxima tan extendida en el fútbol moderno de 'antes de entrar, dejen salir'

El centrocampista de Kintore, durante un entrenamiento en Glasgow.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 13 de agosto de 2026:

- MISMA CUÑA

El Sevilla, tras firmar al punta Robbie Ure, pregunta al Rangers, donde se formó su último fichaje, por el pivote también escocés Connor Barron, candidato a paliar las salidas de Gudelj, Mendy, Sow y un Joan Jordán que se despide "con la cabeza alta" de Nervión

- VIENEN A POR PABLO GARCÍA

El Hull City, que acaba de fichar a Nobel Mendy y aprieta por Denkey, medita presentar una oferta por el extremo de un Betis necesitado de plusvalías para rematar su plantilla, sobre todo con un punta: ha pedido las cesiones de Moise Kean, Santi Giménez, Kalimuendo, Mathys Tel...

- SUPERCAMPEÓN PSG

El campeón de la Champions firma el doblete continental y se apunta el primer título de la temporada tras derrotar al Aston Villa de Emery, vigente ganador de la Europa League, por 2-1

- PARTIDO EN EL AIRE

LaLiga decide este jueves si aplaza el Celta-Osasuna de la primera jornada, previsto para las 21:30 horas del próximo domingo, al estar el césped de Balaídos afectado por un hongo.