Robbie Ure ya está en Sevilla para liderar al equipo de Nervión en el plano ofensivo

Robbie Ure ya está en SevillaSFC

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 11 de agosto de 2026

AQUÍ HAY GOL

El delantero escocés Robbie Ure llega para suplir las carencias ofensivas del Sevilla y convertirse en la nueva referencia de Luis García Plaza

ABRE LA PUERTA

El Sevilla oficializa la salida de Joan Jordán rumbo al Estrela Amadora y de Alberto Flores al Granada

CERCA DEL INTER

El director deportivo del club de Porto Alegre reconoce el interés por Cédric Bakambu

A POR NATAN

El Liverpool hace oficial la llegada de Araujo y, desde Brasil, avisan que irán a por el central bético