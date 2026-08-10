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La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 11 de agosto de 2026

Robbie Ure ya está en Sevilla para liderar al equipo de Nervión en el plano ofensivo

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Robbie Ure ya está en SevillaSFC

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El delantero escocés Robbie Ure llega para suplir las carencias ofensivas del Sevilla y convertirse en la nueva referencia de Luis García Plaza

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CERCA DEL INTER

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