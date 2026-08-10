La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 11 de agosto de 2026
Robbie Ure ya está en Sevilla para liderar al equipo de Nervión en el plano ofensivo
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AQUÍ HAY GOL
El delantero escocés Robbie Ure llega para suplir las carencias ofensivas del Sevilla y convertirse en la nueva referencia de Luis García Plaza
ABRE LA PUERTA
El Sevilla oficializa la salida de Joan Jordán rumbo al Estrela Amadora y de Alberto Flores al Granada
CERCA DEL INTER
El director deportivo del club de Porto Alegre reconoce el interés por Cédric Bakambu
El Liverpool hace oficial la llegada de Araujo y, desde Brasil, avisan que irán a por el central bético