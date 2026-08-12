Robbie Ure podría no ser el único escocés de la plantilla nervionense: pregunta por Connor Barron

José Ignacio Navarro sondea al Rangers por el pivote de 23 años, internacional absoluto por su país y cortejado este verano por West Ham y Bolonia; en Nervión, pese a la incorporación de Guridi, buscan mediocentros defensivos tras la marcha de Mendy, Gudelj, Sow y Joan Jordán

El Sevilla FC ha preguntado por Connor Barron, pivote escocés de 23 años y 1,75 que tiene contrato con el Rangers hasta el 30 de junio de 2028 y que ha sido objeto de deseo este verano tanto del West Ham, descendido a la Championship inglesa, como del Bolonia italiano. La información, reportada por 'Daily Record Sport', habla de contactos incipientes por el internacional absoluto por Escocia, que podría aumentar la nómina de su país y del club protestante de Glasgow en las filas nervionenses, a la que acaba de unirse el delantero Robbie Ure, ausente este miércoles de la sesión de trabajo dispuesta por Luis García Plaza por motivos burocráticos.

Con un valor de mercado estimado, según la web especializada 'Transfermarkt', de 2,5 millones de euros, añade 'TransferFeed' que en el Ibrox Stadium serían reticentes a dejar marchar a su pupilo a préstamo, considerando solamente propuestas que ronden los ocho millones de libras, unos 9,4 de euros al cambio, cantidad a la que no estaría dispuesto a llegar el combinado blanquirrojo. Sin minutos en este arranque de curso, el de Kintore, formado en la cantera del Aberdeen, viene de jugar casi 2.000 en la 25/26, repartidos en 37 encuentros oficiales, en los que brindó dos asistencias. Con todo, ha llegado competencia: Vanja Dragojevic, de 20 años, procedente del Partizan, a cambio de cinco millones.

Más de 10 millones gastados este verano ya

Pese a la contratación a coste cero de Jon Guridi y a que permanecen en la primera plantilla nervionense Lucien Agoumé, Manu Bueno y el emergente Nico Guillén, el Sevilla FC busca mediocentros defensivos para compensar una demarcación con claro déficit tras las salidas de Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Djibril Sow y Joan Jordán. Como poco, deberá incorporarse un efectivo, si no dos, para equilibrar esa parcela vital, dado que el 1-4-2-3-1 se impone de partida como sistema favorito para Luis García Plaza.

Con todo, a la espera de nuevas operaciones que reduzcan la deuda y el margen salarial, priorizando siempre las inscripciones de los que ya han aterrizado, José Ignacio Navarro debe contemporizar con el gasto, pues acaba de desembolsar 6,5 millones fijos y 2,7 en variables por el delantero centro Robbie Ure, al tiempo que ya empleó 1+0,5 y tres millones, respectivamente, para la compra del lateral zurdo Julio Díaz y el guardameta Fran González, respectivamente. Y quedan, aparte de 1-2 pivotes, otro delantero más versátil y un extremo. Eso como poco...