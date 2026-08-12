Respiro con Nobel Mendy y el Rayo quiere repetir la jugada con Gnangoro Bouare

El central senegalés pasó satisfactoriamente el reconocimiento médico con el Hull City, superando un trámite que frustró el verano pasado su fichaje por el Rangers, y la tajada extra no está en peligro; ahora, desde Vallecas negocian por el pivote hispano-maliense, que acaba en 2027 y no ha renovado

Nobel Mendy ha superado satisfactoriamente el reconocimiento médico con el Hull City y a lo largo de este miércoles será anunciado oficialmente como nuevo refuerzo en Yorkshire, recién ascendido a la Premier League y que no sólo a través del central zurdo se cruza en el camino del Real Betis este verano (tras pujar como los verdiblancos por Franjo Ivanovic, piensa ofertar por Pablo García). El trámite de las pruebas físicas preocupaba tanto en Vallecas como en La Cartuja, pues fue precisamente ése el que frustró su traspaso al Rangers escocés el verano pasado, que aseguraba 4 millones de euros fijos y 1,5 en variables.

Rebasado ese escollo, el trato entre los 'Tigres' y el Rayo, cifrado en 25 millones de euros, con un 12,5% de la plusvalía futura a favor también de los franjirrojos, no corre peligro, como tampoco el 20% que corresponde al conjunto heliopolitano. Un pellizco extra de cinco millones que, unidos a los 2,8 recibidos cuando en la calle Payaso Fofó hicieron efectiva la opción de compra recogida en el contrato de cesión (que se volvió obligación por su regularidad), permiten acercarse mucho al objetivo pendiente de 30 millones en superávit presupuestario por ingresos extraordinarios que quedó 'cojo' el ejercicio recién finalizado.

Burgos, Cádiz y Córdoba, dispuestos a hacer también un esfuerzo por él

Ahora, informa 'Marca' de que el Rayo Vallecano quiere repetir la misma jugada de Nobel Mendy con Gnangoro Bouare, un pivote que se mantiene a las órdenes de Manuel Pellegrini a estas alturas de la pretemporada por su notable rendimiento y que no ha contestado a la propuesta de renovación por tres temporadas que tiene sobre la mesa, ya que desea saber antes cuáles son los planes del Real Betis. En principio, en La Cartuja querrían que el de Vícar alternase el filial con el primer equipo, aunque éste, con ofertas mejores en lo deportivo a priori, medita forzar para que le dejen marcharse a Córdoba CF, Burgos CF o Cádiz CF.

Medio millón y un porcentaje de una futura venta como exigencias

De momento, nadie parece acceder a las exigencias béticas por Gnangoro Boaure, de 22 años recién cumplidos y vinculación únicamente hasta el 30 de junio de 2027. Por el hispano-maliense solicitan una cantidad que ronda los 500.000 euros, a la que de momento no habría llegado tampoco el Rayo Vallecano, aunque las negociaciones están abiertas y todos los escenarios son posibles. El mediocentro defensivo querría quedarse en Sevilla si pudiese elegir, aunque, mientras tanto y visto lo visto, en La Cartuja gestiona la inclusión también de ciertas cláusulas, como la conservación de un porcentaje de una futura venta por si explota como franjirrojo.