Las opciones de Gnangoro en el Betis, que espera una respuesta

Crecen las posibilidades de que el mediocentro de origen malí se quede en la primera plantilla (o al menos alternando con el filial), pero aún estudia la oferta de renovación que tiene sobre la mesa

El Real Betis tiene como gran prioridad el fichaje de un delantero que llegue para competir con Cucho Hernández, con nombres como los de Fábio Silva, Franjo Ivanovic o Kévin Denkey sobre la mesa. Pero, además, se busca un pivote defensivo en lugar de Sofyan Amrabat, que sigue siendo el preferido en realidad. El marroquí también desea regresar, pero el Fenerbahçe aprieta para sacar la máxima tajada posible y habrá que espera a buen seguro a que avance el mercado, antojándose clave que se produzca una gran venta para poder ofertar por un traspaso, como ya ha informado ESTADIO Deportivo.

Pellegrini confía en Gnangoro

Mientras tanto, en La Cartuja se guardan en la manga la carta de Gnangoro Bouare, de los pocos canteranos que sigue contando para Manuel Pellegrini en esta pretemporada. Solo él, Rica Fúnez y el meta Manu González, además de Morante, han viajado con el primer equipo a Irlanda con vistas al amistoso de mañana miércoles frente al Arsenal, lo que muestra a las claras la confianza que el 'Ingeniero' viene depositando en el futbolista de origen malí, que ha ofrecido un notable rendimiento en varios de los choques disputados.

Firmado en el mercado de enero de la 24/25 procedente del Poli Ejido, el mediocentro pasó media campaña cedido en el Atlético Sanluqueño y el pasado curso se convirtió en un pilar del Betis Deportivo, con el que disputó 30 encuentros, rozando los 2.500 minutos de juego, y anotó dos goles. Pero solo tiene un año más de contrato por delante y su futuro es una incógnita.

Si no renueva, podría salir traspasado

Lo único que parece prácticamente descartado es que vaya a completar otro curso en el filial, pues a sus 22 años entiende que la Segunda RFEF se le queda pequeña. Otra cosa es que pueda alternar con el primer equipo. Esa segunda vía sí tiene mucho más fuerza. Pero para ello se antoja indispensable que pueda ampliar su actual vinculación, que tiene el 30 de junio de 2027 como fecha de caducidad. De lo contrario, se le buscaría una salida mediante un traspaso, cifrado en alrededor de medio millón de euros.

Con pretendientes en Segunda división

No le faltan pretendientes a Gnangoro, que maneja ofertas del Burgos y el Córdoba en Segunda división, donde también le siguen el Cádiz y el Granada. Pero como informó Diario de Sevilla, el Real Betis le ha presentado una oferta de renovación por varias temporadas, sin que haya respondido aún a la misma. Su idea inicial es seguir vistiendo de verdiblanco, pero se encuentra evaluando todas las opciones, pues son muchos los escenarios posibles.

Renovar y salir cedido o pelear por minutos en el primer equipo

Si se compromete por más campañas con la entidad heliopolitana tampoco está asegurado que vaya a seguir en el primer plantel, aunque según Mundo Betis se trata de la opción mas probable a día de hoy. No en vano, se espera que pueda tener oportunidades en una exigente temporada que obligará a Pellegrini a rotar más que nunca, con al menos ocho encuentros de Champions en el horizonte.

Pero también cabe la opción de que prolongue su contrato y se marche cedido, probablemente a la Categoría de Plata, para seguir ganando experiencia. El abanico, por tanto, es amplio. Aunque lo primero que debe conocerse es si Gnangoro, nacido en la localidad almeriense de Vícar, acepta la propuesta verdiblanca. De momento, sigue meditándolo, consciente de que se trata de una decisión clave en un verano que puede marcar su futuro.