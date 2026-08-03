El Betis pone rumbo a Irlanda sin Iker Losada ni Petit, en la rampa de salida

Con la gran novedad de Cucho Hernández en la lista de expedicionarios, la plantilla verdiblanca permanecerá hasta el próximo viernes en Dublín, donde el miércoles afrontará una exigente prueba ante el Arsenal, en el antepenúltimo test de su calendario veraniego

Después de cuatro semanas de trabajo, el Real Betis ha puesto rumbo este lunes a Irlanda para llevar a cabo su tercer y último 'stage' de pretemporada, que será el más corto de todos tras pasar ya por Alemania y Marbella, además de trabajar entre medias en la capital hispalense. La Ciudad Deportiva Luis de Sol, de hecho, ha sido hoy el escenario del regreso a los entrenamientos tras la jornada de descanso dominical, desplazándose tras la sesión al aeropuerto de San Pablo para tomar un avisón con destino a Dublín.

Así va la pretemporada del Real Betis

Allí, los profesionales verdiblancos, con Manuel Pellegrini al frente, permanecerán durante cinco días, hasta el próximo viernes, disputando entre medias un amistoso de nivel frente al Arsenal. Tras sumar hasta la fecha cuatro victorias ante el Sportfreunde Lotte (0-3), el Recreativo de Huelva (0-1), el Olympique de Lyon (4-0) y la UD Almería (1-0), además de una derrota por la mínima en la visita al Granada (1-0), los pupilos del técnico chileno afrontarán una importante piedra de toque ante el campeón de la Premier League el próximo miércoles, a las 20:30 horas, en el Aviva Stadium de la capital irlandesa.

Con Cucho Hernández de vuelta, ya solo falta Lo Celso

La principal novedad en la expedición es la presencia de Cucho Hernández, que ya ha completado este lunes su primer entrenamiento tras las vacaciones de las que ha gozado después de participar en el Mundial. Ya se incorporó con anterioridad el mexicano Ávaro Fidalgo, por lo que solo resta por ver de vuelta a Giovani Lo Celso, que alcanzó la final con Argentina, estando previsto que se sume al grupo el próximo lunes.

Pellegrini desplaza a 24 jugadores

Pero en la lista llaman la atención más ausencias, pues no viajan Iker Losada y Gonzalo Petit, a los que se busca una salida. Desde el club, sin embargo, aclaran que no tiene nada que ver con que su futuro se vaya a resolver de forma inminente, sino que se trata de una convocatoria de partido y ambos se quedan fuera por decisión técnica, no así Nelson Deossa. Además, se mantienen los canteranos Gnangoro, Morante y Rica, cayéndose en cambio Emmanuel e Iván Corralejo, autor del gol en el último amistoso.

Así, la lista completan la forman Álvaro Valles, Manu González, Yan Zhuravskyi, Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo, Fran Garcia, Álvaro Fidalgo, Gnangoro, Facundo Berrnal, Marc Roca, Fornals, Isco, Rica, Deossa, Antony, Morante, Riquelme, Pablo García y Cucho Hernández.

Las bajas por lesión y el esperado estreno de Antony

Tampoco viajan para el test frente a los 'Gunners', Diego Conde, Aitor Ruibal y Abde, que siguen con sus respectivos procesos de rehabilitación. El marroquí se recupera de la inoportuna lesión de rodilla que le dejó a última hora sin Mundial y podría tener sus primeros minutos de de la pretemporada en el último amistoso, que tendrá lugar ante el Inter de Milán en Bari el sábado 15 de agosto a las 19:30 horas.

Por su parte, la gran novedad ante el Arsenal puede ser la presencia de Antony, que como él mismo confirmó está "casi listo ya", después de tratarse de la pubalgia que arrastra desde el pasado curso, y espera seguir esta semana los pasos de Isco Alarcón, que reapareció casi por sorpresa en el último choque ante la UD Almería.

Dos amistosos más antes de LaLiga

Con ambos se espera que lleguen en perfectas condiciones al estreno liguero, que tendrá lugar el viernes 21 de agosto en La Cartuja ante la Real Sociedad (21:00 horas). Pero antes, al regresar de Irlanda, aún quedará dos semanas más de trabajo y otros tantos amistosos. Primero, el partido de presentación en casa ante el Bournemouth, el sábado 8 a las 20:30 horas, y para finalizar el citado duelo con el Inter de Milán, posible al aplazarse el choque de la primera jornada ante el Valencia en Mestalla por la presencia de Lo Celso en la final del Mundial.