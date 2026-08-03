Cucho Hernández se suma a la estancia del Betis en tierras irlandesas

El cafetero se ha ejercitado junto a sus compañeros y será la principal novedad de la convocatoria de Manuel Pellegrini para el amistoso de Dublín; por lo que poco a poco se van juntando las piezas para esta preparación de pretemporada

A principios de agosto, muchos son los que salen de Sevilla en busca de librarse de la calor habitual en estos días. Sin embargo, el Real Betis ha hecho el camino a la inversa y, aunque sea únicamente para unas horas, se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de poner rumbo a tierras británicas para continuar con su preparación de cara a una temporada ilusionante. Más concretamente, el equipo estará en Irlanda, teniendo en la capital del país un amistoso de altura frente al subcampeón de Europa, el Arsenal, que no podrá contar con hasta nueve mundialistas, incluyendo a los tres campeones con España: David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi.

El equipo de Manuel Pellegrini llega a la capital de Andalucía tras un stage en Marbella donde las sensaciones no han sido malas tras la derrota en el Puertas de Granada, consiguiendo una goleada por cuatro goles frente al Olympique de Lyon y por la mínima frente a la UD Almería, con el primer gol de Iván Corralejo con el primer equipo verdiblanco. La participación de Lo Celso en el Mundial va a provocar que la preparación verdiblanca se extienda algo más, llegando a terminar en Bari cuando se midan al Inter de Milán en un amistoso que servirá para cerrar la pretemporada del año de Champions League. Como es normal en estas fechas, todavía faltan varios broches importantes para poder ver su cuadro en plenitud. Como prioridad, el delantero y el pivote. El deseo de todos los béticos, Dani Ceballos. Habrá que esperar que va deparando un mes de agosto que suele ser agitado en las oficinas verdiblancas.

En la sesión de esta mañana, la principal noticia ha estado en el regreso del Cucho Hernández. Estaba previsto que el cafetero se uniese esta mañana a los entrenamientos, recibiendo el cariño de sus compañeros y alguna que otra broma, todo ello contando con el habitual pasillito que le han brindado para recibirlo en su vuelta. El delantero viajará con el resto de la expedición a tierras irlandesas, por lo que Manuel Pellegrini quiere meter al ariete en dinámica desde el minuto uno, aunque todavía queda por ver si finalmente tendrá minutos frente al equipo de Mikel Arteta.

También ha habido más protagonistas, y estos han sido Antony e Isco Alarcón. Ambos han entrenado con total normalidad con sus compañeros, formando parte de los ejercicios dentro de los quince minutos habituales con la prensa, por lo que se siguen dando pasos para la reinserción de ambos. De hecho, el de Arroyo de la Miel ya debutó esta pretemporada frente al Almería, llegando a tener unos minutos en su Málaga natal.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la implicación de Nelson Deossa. Mientras que en Brasil reportan que el director deportivo de Vasco da Gama se encuentra volando a España, se vio al colombiano haciendo bromas con sus compañeros durante el rondo, teniendo también alguna con Morante JR en relación con los toros. Una muestra que puede ser indicativo de muchas cosas.