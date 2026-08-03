Pedro Curtido, presidente de la RFAF: "Claro que me gustaría ver a Dani Ceballos en el Betis"

"Todos los buenos futbolistas andaluces ojalá quieran volver algún día a nuestros equipos", dice Pedro Curtido, presidente de la RFAF, durante su entrevista con ESTADIO Deportivo: "Y no solo al Betis, también al Sevilla, al Cádiz, al Granada, al Almería, al Recreativo, al Córdoba o al Málaga. Tenemos que sentirnos orgullosos de los equipos que tenemos en Andalucía y del talento que existe aquí"

Pedro Curtido, presidente de la Real Federacion Andaluza de Fútbol, analiza la actualidad deportiva e institucional de los clubes andaluces, así como el mercado de fichajes en un verano intenso para el balompié de Andalucía en el que un equipo como el Málaga vuelve a Primera división. "Estamos hablando de una Andalucía muy viva, muy activa y muy futbolera", apostilla el mandamás de la territorial andaluza durante su entrevista con ESTADIO Deportivo.

- ¿Qué recuerdos guarda Pedro Curtido de su etapa como futbolista?

- Yo al fútbol se lo debo todo. Muchísimos amigos, que es lo que al final te queda en el recuerdo y lo que te deja esta vida del fútbol. Mi mujer dice que donde ponga el dedo en el mapa de España siempre me sale un compañero. Han sido muchos años los que me he dedicado al fútbol y estoy orgulloso de haber recorrido prácticamente toda España y de tener los amigos y compañeros que he tenido en este deporte.

- Salió de la provincia de Cádiz, pero pasó una gran etapa formativa como canterano del Betis. Compartió vestuario con jugadores como Capi, Diego Tristán, Varela o Joaquín. ¿Qué guarda de aquellos momentos? ¿Le queda un poquito de bético en el corazón?

- Siempre te queda algo de todos los equipos en los que has jugado. Es cierto que tuve grandes compañeros: Capi, Diego Tristán, Varela, Joaquín, Toni Doblas, Rivas, Arzu... Muchos de los que luego llegaron al primer equipo. Tengo muchísimos recuerdos de la cantera del Betis. Llegué con 16 o 17 años y pasé allí prácticamente toda mi pubertad, hasta los 22 años, cuando me marché al Zaragoza. Recuerdo especialmente aquellos viajes en autobús, cuando todavía no existían los móviles y hablar era una obligación. Ahora cada uno se pone los cascos y mira el teléfono. Entonces lo que había era amistad de verdad, conocíamos los problemas de los demás. Éramos un vestuario muy unido. Si alguien lo estaba pasando mal, lo arropábamos entre todos. Si uno tenía una alegría, era la alegría de todos. Eso es el fútbol: un modelo de vida en el que lo mejor son las amistades que te deja el camino.

- ¿Qué supone para el fútbol andaluz que el Betis juegue la próxima temporada la Champions League?

- Es muy importante. Nos pone en el panorama europeo. Ya lo hizo el Sevilla durante muchos años y fue un orgullo para Andalucía, y ahora también lo es que esté el Betis. Hay que admirar el trabajo que está haciendo Ángel Haro en el Betis, el de sus futbolistas y el de todo el cuerpo técnico, que ha llevado al equipo a la Champions. Esperemos que no sea algo puntual, sino que se consolide. Y ojalá el Sevilla vuelva también a esas grandes noches europeas que tantas alegrías han dado.

- ¿Le gustaría ver a un andaluz como Dani Ceballos de nuevo en el Betis y en el fútbol andaluz?

- Claro. Todos los buenos futbolistas andaluces ojalá quieran volver algún día a nuestros equipos. Y no solo al Betis, también al Sevilla, al Cádiz, al Granada, al Almería, al Recreativo de Huelva, al Córdoba o al Málaga. Tenemos que sentirnos orgullosos de los equipos que tenemos en Andalucía y del talento que existe aquí, tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

- Quería preguntarle también por la situación económica e institucional del Sevilla. Imagino que a la Federación Andaluza también le preocupa que un club que ha estado recientemente en la élite europea esté atravesando un momento tan complicado.

- La situación económica y administrativa del Sevilla la conocemos todos por los medios de comunicación. Pero no deja de ser un club muy importante del fútbol español y creo que tiene capacidad para resurgir. Todo el fútbol andaluz desea que eso ocurra cuanto antes porque queremos volver a ver las noches mágicas del Sánchez-Pizjuán, tanto en LaLiga como en Europa. Confío en que pronto encuentren la solución, que se equilibre la situación administrativa con la deportiva y que volvamos a ver al mejor Sevilla sobre el terreno de juego.

- El Málaga ha ascendido recientemente y jugará en Primera, pero la Segunda división sigue contando con muchos equipos andaluces como Cádiz, Granada o Almería. Todo un orgullo para el fútbol andaluz

- Nosotros no queremos tantos equipos andaluces en Segunda, los queremos en Primera. Esperemos que en los próximos años el Cádiz, el Granada o el Almería encuentren también el camino. El Córdoba ha hecho una gran temporada, el Jaén ha ascendido, el Recreativo está construyendo un gran proyecto para resurgir y el Xerez Deportivo sigue movilizando a miles de aficionados. Estamos hablando de una Andalucía muy viva, muy activa y muy futbolera.

- Ha hecho hincapié en el fútbol femenino. Andalucía ha sido una de las regiones pioneras en su crecimiento.

- Tenemos prácticamente todas las capitales de provincia con grandes equipos apostando por el fútbol femenino. Además, sentimos el inmenso orgullo de que el gol del Mundial lo marcara una andaluza como Olga Carmona. Pero no solo en la absoluta. Tenemos muchísimas futbolistas representando a Andalucía en todas las categorías nacionales. El año pasado, en nuestra gala social, reunimos a más de treinta o cuarenta internacionales sobre el escenario y fue una imagen muy emocionante. Todavía queda por romper definitivamente ese techo de cristal que históricamente ha existido, pero ellas lo están consiguiendo con su trabajo y su presencia. En ese camino, el papel de las federaciones y de las instituciones es fundamental.

- ¿Con qué etapa de su carrera se queda: futbolista, directivo... Presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol?

- Con un poco de todas. Creo que la personalidad se va formando a través de las diferentes etapas de la vida. Para llegar a la gestión de la Federación Andaluza he tenido que pasar por el aprendizaje como jugador, entrenador, asesor administrativo de la Federación Española, presidente provincial en Cádiz y ahora presidente andaluz. Como siempre digo, vengo del barro, tanto en el fútbol como en la gestión.

- Cuando se quita el traje y la corbata, ¿qué partido de fútbol le gusta ver un domingo?

- Más que ver un partido, me gusta coger una pelota con mi hijo y volver a jugar con él en el jardín. Si algo tengo pendiente es pasar más tiempo con mi familia. Soy una persona que se vuelca mucho en su trabajo y eso, por desgracia, quien más lo nota es la familia. Cuando tengo un rato libre tampoco descarto ir con mi hijo a ver un partido de fútbol base, porque me encanta estar en esos campos.

- ¿Cuál es la decisión más difícil que ha tomado como presidente?

- Difíciles hay muchas. Cada día tienes que tomar decisiones importantes para el fútbol andaluz. Pero siempre intento hacerlo desde el consenso. Me gusta escuchar a mi equipo, a los presidentes provinciales y a los trabajadores. No soy una persona autoritaria; prefiero dejarme asesorar y compartir tanto las decisiones como los problemas. La Federación la conforma un gran equipo de trabajo y me siento muy orgulloso de presidirlo.

- ¿Qué normativa cambiaría del fútbol moderno? Hemos visto cómo el Mundial se ha adaptado a aspectos comerciales, como las pausas de hidratación. ¿Es más nostálgico o cree que estos cambios son positivos?

- El fútbol evoluciona. Antes había tres cambios, ahora hay muchas más posibilidades en determinadas categorías. Las pausas de hidratación eran necesarias por el calor, pero también han servido para el aspecto comercial. Además, voy a decir una cosa que comprobé en la final del Mundial. Creo que a España le vinieron muy bien esas pausas porque aprovecharon para regar el campo. Al principio estaba un poco lento y, después del riego, el terreno quedó mucho más rápido, algo que favorece mucho al estilo de juego de la Selección Española.

- ¿Qué legado le gustaría dejar en la Real Federación Andaluza de Fútbol?

- Me gustaría que se nos recordara como personas que siempre miraron por el bien del fútbol andaluz. Que se nos recuerde como personas cercanas, siempre pendientes de ayudar a quienes más lo necesitan y de dar las herramientas necesarias a los clubes de fútbol base para desarrollar su labor. Y que, cuando llegue el momento de marcharnos, podamos hacerlo con la satisfacción de haberlo dado todo y de no habernos dejado nada en el camino.