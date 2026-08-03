Vinicius se pone a las órdenes de Mourinho mientras su futuro sigue en el aire

El extremo ha regresado de sus vacaciones para incorporarse a los entrenamientos madridistas, al tiempo que sigue sin concretarse su renovación en su último año de contrato

Vinicius Júnior está de vuelta en el Real Madrid después de disfrutar sus vacaciones tras su participación en el Mundial con Brasil. El extremo ha sido una de las tres novedades del arranque de semana madridista. Los otros dos han sido Bernardo Silva y Brahim Díaz, que también vuelven tras sus días de asueto. En el caso del brasileño su regreso coincide con el interés que suscita saber cuál será su futuro.

Junio de 2027 es la fecha final del contrato actual de Vinicius con el Real Madrid. Pese a que los últimos meses se ha hablado mucho de la posible renovación del brasileño con el club madridista, el acuerdo no ha llegado y ahora se presenta un escenario en el que el futbolista afronta su último años de contrato, con todo lo que supone, más en un futbolista de su nivel.

Las palabras de Vinicius y Florentino meses atrás

Durante meses las dos partes han lanzado mensajes que señalaban el deseo a continuar la relación. Lo hicieron Vinicius, también Florentino Pérez. "Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Aprovecho cada minuto que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Ahora soy uno de los capitanes y eso es muy importante. Quiero seguir toda mi vida aquí", decía el brasileño meses atrás. "Todavía hay tiempo, y espero que se quede con nosotros para siempre. Nos ha ayudado a ganar los dos últimos títulos de la Liga de Campeones, y está muy vinculado al club", señalaba el presidente.

No obstante eso no se ha traducido en el acuerdo de renovación para prolongar el contrato de uno de los jugadores capitales del Real Madrid, que ahora se ha puesto a las órdenes de Jose Mourinho. El Mundial de Vinicius no supuso una revalorización mayor del jugador. Es cierto que ofreció un interesante nivel y que incluso terminó la competición con cuatro goles en su cuenta particular. Claro que el hecho de que Brasil no pasara de los octavos de final tras caer contra Noruega, y no estar presente en las rondas finales, ha evitado que el escaparate fuera mayor.

Vinicius, el interés de otros equipos y la encrucijada para el Real Madrid

En cualquier caso el cartel de Vinicius es alto por su trayectoria en el Real Madrid. Una circunstancia que le hace ser pretendido y observado por muchos equipos, atentos para saber si finalmente se produce la renovación o no. El Arsenal fue el último club en trascender que se había interesado por el extremo brasileño de 26 años. Si bien los ingleses esperan a una posible renovación.

El regreso de vacaciones de Vinicius puede reactivar las maniobras para la renovación del jugador. No obstante, el paso de los días si no existe acuerdo podría propiciar que el Real Madrid valorara la situación y se pudiera plantear una venta este mismo verano. De no hacerlo y no alcanzar la renovación, el brasileño podría marcharse el verano que viene libre, sin dejar un euro en la caja.

La entidad blanca es consciente del potencial deportivo de Vinicius, también del patrimonio económico que supone el jugador para la entidad. Por ejemplo el portal especializado Transfermarkt tasa al extremo en 140 millones de euros. Una importante cantidad para un jugador que desde este lunes ya está a las órdenes de Jose Mourinho tras sus vacaciones.