Movimientos para fichar a Endrick: la Roma pregunta por el delantero

El brasileño va a contar, a priori, con pocos minutos debido a la presencia en la plantilla del Real Madrid de Kylian Mbappé y del recién fichado Carlos Espí. Esto convierte al delantero en una oportunidad para algunos clubes como es el caso de la AS Roma que ha sondeado la situación del futbolista

El nombre de Endrick adquiere protagonismo en el mercado de fichajes de verano debido a que el delantero del Real Madrid, a priori, va a contar con pocos minutos en el equipo que entrena José Mourinho durante la próxima temporada. La presencia de Kylian Mbappé y el reciente fichaje de Carlos Espí dejan poco espacio para el brasileño que cuenta con admiradores, más después de su rendimiento en el Olympique Lyon durante el final de la campaña pasada. El último en desear el fichaje de Endrick es la AS Roma de la Serie A.

El Real Madrid debe tomar una decisión con Endrick

Endrick es un delantero que cuenta con muchos pretendientes debido a que todos los clubes que lo siguen saben que sus minutos, a priori, serán bastante reducidos en el Real Madrid. Es por ello que la AS Roma se ha movido en las últimas horas para intentar su incorporación.

Según informa La Gazzetta dello Sport, la AS Roma se ha presentado en Madrid para negociar con el club blanco el fichaje de Endrick. Su director deportivo, Tony D'Amico, ha estado en contacto con el Real Madrid el cual le ha transmitido que, de momento, el brasileño no sale.

La AS Roma tiene en mente conseguir a Endrick por medio de cesión con opción a compra. Una fórmula que le ha salido bien al Como 1907 con Nico Paz y que la AS Roma quiere replicar con Endrick.

A sus 20 años, Endrick es un delantero que ha regresado muy reforzado al Real Madrid después de que estuviera cedido en el Olympique Lyon durante el pasado final de temporada. El brasileño sólo jugó 21 partidos oficiales con el club francés, pero fue tiempo suficiente para marcar 8 goles y dar 8 asistencias, demostrando así ser algo más que un simple goleador.

Endrick tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2030 y es una de las apuestas más grandes que ha hecho el club blanco en las últimas temporadas. De ahí que ahora mismo sea reacio a su posible traspaso o cesión a la AS Roma.

Pero el caso es que el Real Madrid va a tener que tomar una decisión con Endrick durante este mes de agosto. El equipo blanco sabe que el brasileño no puede llevarse otra temporada sin jugar prácticamente nada ya que si eso ocurre se devaluará aún más y en el futuro más difícil será recuperar algo de los casi 50 millones de euros que el Real Madrid invirtió en él en el verano de 2024 cuando lo fichó del Palmeiras.

Endrick, centrado en convencer a José Mourinho

Endrick, de momento, se mantiene ajeno a todos los rumores que hay en el mercado de fichajes sobre él, ya que su intención es triunfar en el Real Madrid tal y como ha manifestado en varias ocasiones.

Al brasileño no le ha intimidado que el club blanco haya fichado a Carlos Espí por 25 millones de euros, ya que en el último amistoso Endrick ha respondido como mejores sabe: marcando goles. El delantero anotó un tanto en el encuentro contra la Fiorentina, dejando así claro que va a pelear por un puesto, por minutos y que va a intentar convencer a su entrenador José Mourinho.