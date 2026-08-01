Endrick se reivindica marcando a la Fiorentina en medio de la fiebre por Carlos Espí

El delantero sabe que puede tener complicado el jugar en esta temporada después de que el Real Madrid haya apostado por el español. El brasileño aprovecha para marcar un gol en un amistoso y así intentar generarle dudas a su entrenador José Mourinho

Endrick, futbolista del Real Madrid, marcó un gol en el amistoso contra la Fiorentina.IMAGO

El Real Madrid de José Mourinho lleva en marcha varias semanas y está totalmente enfocado en llegar en la mejor forma posible al comienzo de temporada. Está jugando amistoso, casi sin internacionales, quienes están de descenso por haber jugado el Mundial 2026, lo que le da oportunidades a los menos habituales en los amistosos. Uno que quiere ponérselo difícil al entrenador portugués es Endrick que se ha reivindicado, marcando un gol, en el amistoso contra la Fiorentina en medio de la fiebre que ha causado el fichaje de Carlos Espí.

En un partido marcado por las ausencias en defensa, sobre todo, del Real Madrid fue Endrick el que tomó el protagonismo inaugurando el marcador. En el minuto 12, un pase de Carreras prácticamente desde la línea de fondo encontró al brasileño en el corazón del área con tiempo para controlar la pelota, colocar el cuerpo y definir lejos del alcance de David de Gea.

Endrick tiene complicado jugar esta temporada porque está por detrás de Kylian Mbappé y porque el Real Madrid ha fichado a Carlos Espí, ha pagado 25 millones de euros, quien hará el rol de delantero suplente para desatascar partidos que estén complicados.

El Real Madrid desaprovecha una ventaja de dos goles contra la Fiorentina

El Real Madrid no se conformó con el 1-0 y pocos minutos después marcó el 2-0. Camavinga le cedió un balón a Alexis Ciria que no perdonó.

El Real Madrid se la prometió felices pero antes del descanso la Fiorentina reaccionó con un pase entre líneas hacia Piccoli que reaccionó más rápido que la defensa de circunstancias del Real Madrid para poner el 2-1 en el marcador con el que se llegó al intermedio.

En la segunda parte, carrusel de cambios hasta que en el minuto 57 Moise Kean peinó directo a la red un centro desde la izquierda, después de que la zaga madridista echara de menos algo de contundencia para despejar la pelota cuando estaba en el lateral del área de Lunin.

Así acabó el amistoso, empate a dos, en el que debutó Carlos Espí con el Real Madrid. No teniendo el último fichaje del equipo blanco muchas ocasiones más allá de un cabezazo desde dentro del área que falló.

- Ficha técnica del amistoso Real Madrid 2-2 Fiorentina:

Real Madrid: Lunin; Trent, Joan Martínez, Mario Rivas, Carreras; Valverde (Diego Lacosta 84'), Camavinga; Dumfries (Daniel Yáñez 75'), Arda Güler (Lamini Fati 87'), Alexis Ciria (Cestero 64'); y Endrick (Carlos Espí 75').

Fiorentina: David de Gea (Christensen 46'); Álex Jiménez (Dodô 56'), Dragusin, Luca Ranieri (Valdepeñas 76'), Viery; Cher Ndour (Fortin 76'), Chris Oulaï (Fagioli 57'), Mandragora (Lapo Deli 85'); Piccoli (Moise Kean 57'), Arthur Atta (Federico Croci 85') y Gudmundsson (Giovanni Fabbian 70').

Árbitro: Julian Weinberger (Austria). Amonestó a Gudmundsson y Fagioli por parte de la Fiorentina.

Goles: 1-0 (12') Endrick; 2-0 (24') Alexis Ciria; 2-1 (41') Piccoli; 2-2 (58') Moise Kean.

Incidencias: partido amistoso de pretemporada disputado en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria) ante unos 30.000 espectadores. Antes del comienzo se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exfutbolista italiano Franco Baresi a los 66 años.