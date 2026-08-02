Javier Tebas responde al Real Madrid y a Florentino Pérez por su comunicado sobre la FIFA

El presidente de LaLiga achaca al club blanco estar obsesionado con el convenio que se firmó con CVC, al cual se suscribieron el resto de equipos de manera voluntaria, y señala que el Real Madrid tiene pignorado futuros ingresos en el Estadio Santiago Bernabéu tras dar entrada a un fondo que explota parte de sus negocios

No ha tardado en salir a la palestra Javier Tebas, presidente de LaLiga, después de que el Real Madrid haya aprovechado un comunicado alegrándose de la no creación por parte de la FIFA de una filial comercial para vender a inversores privados una parte de los derechos comerciales del Mundial para atacar el convenio que en su día firmaron la gran mayoría de clubes españoles con CVC. Javier Tebas ha señalado que ese compromiso fue voluntario y además que el Real Madrid tiene pignorado beneficios económicos del Estadio Santiago Bernabéu.

Javier Tebas ha usado sus redes sociales para responder al Real Madrid y a Florentino Pérez quienes han vuelto a dejar claro que se oponen al acuerdo con CVC que firmaron muchos clubes de LaLiga hace ya varios años. Javier Tebas ha comenzando aplaudiendo que el Real Madrid se haya puesto del lado de la UEFA, LaLiga y otras confederaciones que se oponen al plan de de Gianni Infantino de vender un 20 por ciento de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados. Un proyecto que ya no se llevará a cabo ya que la FIFA lo ha descartado por falta de apoyos.

Pero Javier Tebas también ha aprovechado para dar su respuesta al Real Madrid, asegurando al club blanco que el acuerdo con CVC fue firmado por el resto de equipo voluntariamente y para seguir teniendo su propia "autonomía".

Javier Tebas critica al Real Madrid

Por otro lado, Javier Tebas ha aprovechado esta ocasión para recordarle al Real Madrid que al no estar en el acuerdo con CVC "no está vinculado y no tiene comprometido ni un euro de sus ingresos". Sin embargo, el presidente de LaLiga ha criticado al Real Madrid y a Florentino Pérez por "haber pignorado ingresos del Bernabéu, haya dado entrada a un fondo durante veinte años en la explotación de determinados negocios del estadio y lleve cerca de un año proponiendo fórmulas para permitir la entrada de inversores en la propiedad del Real Madrid".

De hecho, Javier Tebas ha asegurado que el discurso del Real Madrid es contradictorio ya que "cuando lo decide libremente el Real Madrid, es modernización y estrategia financiera; cuando lo deciden libremente los demás clubes, es una hipoteca".

No hay que olvidar que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha pensado en poner en crear una filial para vender un porcentaje de los derechos comerciales del club blanco. Una iniciativa que ahora mismo está por ver si se lleva a cabo después de que Florentino Pérez no ganara las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid a Enrique Riquelme, quien afirmó que hará oposición activa, de manera arrolladora.

Este cruce de declaraciones entre el Real Madrid y Javier Tebas no dejan de ser otro episodio más de la lucha que tienen los dos por liderar el fútbol español. De momento, la gran mayoría de clubes españoles están con el presidente de LaLiga, mientras que el Real Madrid es el que se mantiene al margen intentando poner en marcha otros proyectos como es el caso de la Superliga la cual ya no está en desarrollo.