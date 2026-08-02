El Real Madrid celebra la marcha atrás de la FIFA sobre la venta de los derechos comerciales de sus competiciones

La entidad madridista, a través de un comunicado, ha expresado su parecer y señala que "es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados"

El Real Madrid se ha pronunciado este domingo sobre la decisión de la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. La entidad madridista celebra este hecho porque "considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte".

La postura del Real Madrid la ha mostrado a través de un extenso comunicado. "Desea expresar su agradecimiento a la UEFA, a las confederaciones y federaciones, y a todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto. Su unidad y su sentido del deber han protegido al fútbol en un momento decisivo", ha añadido el club madridista.

El Real Madrid señala las diferencias entre la labor de clubes y selecciones

También ha querido resaltar el Real Madrid que "los clubes son la base sobre la que se construye el fútbol de selecciones y la Copa del Mundo" y son "los que descubren, forman, desarrollan y ponen al servicio de las selecciones nacionales a los futbolistas que hacen posibles estas grandes competiciones".

En ese sentido el Real Madrid ha seguido explicando que el "fútbol de selecciones y el Mundial son, sobre todo, acontecimientos de interés público, y conforman un patrimonio que pertenece a las naciones, a los aficionados y al conjunto de la sociedad. Por ello, consideramos que nunca deben ser tratados como simples activos financieros destinados a ser comercializados en beneficio de unos pocos".

El Real Madrid se opone a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones

Además el Real Madrid ha sido tajante en esa idea de oponerse a que la FIFA o cualquier organismo venda los derechos los ingresos comerciales futuros de las competiciones. "El Real Madrid se opone con firmeza a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir a cambio ninguno de sus costes ni de sus riesgos. Son los clubes quienes los soportan, y cualquier iniciativa que pretenda apropiarse de los ingresos futuros del fútbol sin asumir las responsabilidades que los generan resulta inaceptable y no debe volver a plantearse jamás", ha señalado.

Para finalizar, el Real Madrid ha terminado explicando que "este es, además, el mismo principio que el Real Madrid ha venido defendiendo en el ámbito nacional. Nuestro club se opuso y no participó en su día en la operación por la que LaLiga comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cincuenta años a cambio de la entrada de un fondo privado como es CVC. Hipotecar durante medio siglo unos ingresos que corresponden a los clubes, que son quienes asumen la totalidad de los costes y de los riesgos, constituye un precedente que el fútbol no debe repetir, ya sea en nuestro país o en el ámbito internacional".