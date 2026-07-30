Pedro Curtido, presidente de la RFAF: "Tenemos el Mundial 2030 a la vuelta de la esquina y Andalucía debe ser el epicentro"

"Andalucía está situada en el centro neurálgico entre España, Portugal y Marruecos, donde cualquier combinación aérea en una hora y media está en cualquier punto. Ya no como sede de La Cartuja, sino que tenemos muchas subsedes para que las federaciones internacionales las cojan como campamento base para entrenamiento", defiende el presidente de la RFAF de cara al Mundial 2030

El título de Campeón del Mundo conquistado recientemente en Estados Unidos por la Selección Española ha despertado la admiración de todos en el mundo del fútbol. La España de Luis de la Fuente no sólo ha demostrado ser superior con el balón en los pies, sino también contar con unos valores y unos principios propios del deporte que quedaron bien reflejados en la final ganada ante Argentina. Todo un "orgullo" para España, y también para el fútbol andaluz, con una nutrida presencia de futbolistas andaluces en la 'Roja': Fabián Ruiz, Gavi y Álex Baena.

"Son chavales que han pasado por equipos andaluces, que han salido de nuestra tierra. Y la verdad es que nos podemos sentir orgullosos de la gente que trabaja aquí en el Fútbol Base, que desinteresadamente llaman a las puertas de su pueblo para que el fútbol de su localidad y el equipo de su localidad siga adelante", dice Pedro Curtido, flamante presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol que ha recibido a ESTADIO Deportivo en la sede de la RFAF. Una interesante y extensa entrevista en la que Curtido destaca que la andaluza es la Territorial "más grande de Europa" y en la que no se descansa por erradicar la violencia en el fútbol.

- Quería empezar por el final, para romper el hielo. Y el final es el título de Campeón del Mundo conquistado recientemente por la Selección Española, con una nutrida presencia también de futbolistas andaluces, como son Fabián Ruiz, Gavi y Baena.

- Sí, yo creo que tenemos que estar tremendamente orgullosos del protagonismo que ha tenido Andalucía en este Mundial. He tenido la suerte de acompañar a la Selección en estos dos últimos partidos, con Francia en la semifinal y la final con Argentina. Hemos podido ver el talento deportivo, que no hay quien lo dude. Creo que todo el mundo ha visto que la mejor Selección es la que ha ganado el Mundial. La que ha ofrecido el mejor juego, la que ha sido fiel a su modelo de juego, la que ha valorado el fútbol por encima de cualquier otra asociación dentro del deporte. Y, sobre todo, para mí, el gran triunfo de esta Selección es la imagen que hemos dado al mundo, con valores, con respeto, con educación. Y la imagen de España que se ha dado a través de este deporte, que estamos orgullosos de los que hemos hecho del fútbol nuestro modelo de vida. Viendo esta Selección, yo creo que te identificas mucho con esos valores, con ese respeto, con esa educación que tenemos que dar a todos nuestros niños y niñas. Y creo que esta Selección, con los jóvenes que tiene, tiene mucho futuro por delante.

- Y entre esos jóvenes, tres futbolistas andaluces. Imagino que es todo un orgullo para la RFAF y para su presidente. El reflejo del trabajo formativo que se realiza en Andalucía.

- Sí, exactamente. Es un orgullo para Andalucía tener tanta presencia en esta Selección Española. Son chavales que han pasado por equipos andaluces, que han salido de nuestra tierra. Y la verdad es que nos podemos sentir orgullosos de la gente que trabaja aquí en el Fútbol Base, que desinteresadamente llaman a las puertas de su pueblo para que el fútbol de su localidad y el equipo de su localidad siga adelante. Esa gente es la que pone las semillitas para que después salgan estos grandes artistas del balón, como son estos tres que hemos comentos.

- Siguiendo por ese Fútbol Base y por esas semillitas, me quería fijar un poco en el pueblo de Los Palacios, con dos campeones del Mundo actuales como son Gabi y Fabián, y con Jesús Nava, que también lo fue en 2010. ¿Qué tiene esa localidad? ¿Cómo se trabaja el Fútbol Base allí y cuáles son esas semillitas de la que habla? Ha quedado claro que en Los Palacios no solo hay tomates, que también hay grandísimos futbolistas.

- Fíjate, yo creo que nos lo preguntamos todo el mundo. No solo aquí en Andalucía, sino en España y en el mundo entero. Tenemos estos tres grandes futbolistas, como son Jesús Navas, Fabián y Gabi, y han salido de una localidad de aquí, de Sevilla. Es muy difícil. Creo que en el mundo no existe una localidad que tenga tres campeones del mundo en una generación de futbolistas. Se dice mucho del fútbol formativo de esta localidad, donde cada día hay más niños y niñas. Ahora van a salir también algunos amigos de ahí, de Los Palacios. El otro día estuve con su alcalde y precisamente con Fabián y con Gabi, también con Jesús Nava, allí en esta localidad. Me enorgullece también tener esta localidad en la que tan bien se trabaja el fútbol base y que estos campeones del mundo hayan salido de un municipio de aquí, de Sevilla.

- ¿Considera que Andalucía ya es una potencia futbolística o aún le queda por consolidarse?

- Lo ha sido, lo es y lo será. Yo creo que tenemos muchísimo talento en nuestra tierra. Andalucía es una tierra donde trabajamos muy bien el fútbol base, donde tenemos equipos de referencia en cada provincia, donde somos la territorial con más licencias, ya no solo de España, sino de Europa. Somos la más grande de Europa y donde somos pioneros en muchísimas cosas. En la digitalización ahora, con una gran plataforma digital. Te recuerdo que estamos televisando de fútbol base, con más de 3.500 partidos todos los fines de semana con cámaras de inteligencia artificial. Esto hace que el fútbol andaluz y el talento andaluz se exporte por todo el mundo a través de una gran plataforma digital a través de Internet. Y poco a poco queremos televisar no solo los 3.500, sino los 6.500 partidos que tenemos todos los fines de semana.

- ¿Cuál es el mayor problema que sigue teniendo el fútbol de Andalucía?

- Bueno, es un problema al cual estamos actuando y al cual tenemos muchos proyectos para llevarlo a cabo. Es la violencia en los campos de fútbol. Yo creo que esta violencia está fuera del deporte, esta violencia está fuera de los campos de fútbol y nos entorpece lo que es el desarrollo futbolístico de todos estos niños y niñas. Tenemos muchos proyectos para ello. Uno de ellos, de la mano del periodista Ángel Acién y Carlos Marchena, campeón del mundo del 2010 y capitán de la Selección. Emulamos un vestuario en unos auditorios donde el once inicial son números con nombres que son valores dentro de un vestuario: respeto, stop al bullying, nutrición, autoestima… Se le explica a todos los niños y a todos los padres lo que es el respeto en el fútbol, la manera de convivir. Y que esto no deja de ser un deporte donde formamos a niños para el fútbol y para la vida.

- ¿Cómo puede ayudar más la Federación andaluza al fútbol modesto, a la formación?

- Yo soy una persona que vengo del barro. Nací en Rota, me crié en la Unión Deportiva Roteña, en un equipo de barro. He visto cómo esos dirigentes llamaban puerta a puerta para que siguiera el fútbol adelante, para que niños, como yo lo era, y niñas, que también salieron de allí, jugaran más fútbol. Cuando yo llegué a la presidencia hace dos años, lo primero que dije es que no podía haber un equipo en toda Andalucía de fútbol base que no recibiera una ayuda de esta Real Federación Andaluza de Fútbol. Entonces, implementamos las ayudas de que todos los árbitros, todo el arbitraje a nivel de Benjamín y Alevín; en el fútbol base del Fútbol 7. Gratuito para todos. Esto ya es una manera de ahorrar para todos los clubes y esa cantidad de dinero que lo empleasen en la formación y en cualquier tipo de material deportivo o lo que hicieran ellos para estos niños.

- ¿De qué se siente más orgulloso de todo este trabajo realizado a lo largo de sus dos primeros años como presidente de la RFAF?

-Más que del trabajo me siento orgulloso de la gente que representa a esta federación. Del equipo de trabajo que tiene la federación, de los compañeros que tengo en esta banca directiva, porque puedo poner la mano en el fuego de que son buenas personas y que quieren lo mejor para la RFAF y para el fútbol andaluz. Partiendo de ahí, ya nosotros desarrollamos cualquier proyecto, cualquier idea, pero lo importante es que tienen buenas personas al frente del fútbol andaluz y se puede sentir orgullosos los andaluces de la gente que está detrás de este presidente.

- ¿Considera que ese es el principal cambio que ha habido en la RFAF con el cambio de presidente?

- Bueno, a ver. En el equipo de trabajo hay muchos que, lógicamente, ya estaban en esta federación. Por eso digo que podemos sentirnos orgullosos de ellos. En cuanto al cambio que ha habido desde mi llegada, yo creo que tenía claro la directriz que teníamos que tomar y era la digitalización de la Real Federación Andaluza para el fútbol. Cuando nosotros llegamos, las licencias se llevaban a mano. Era una intranet, pero no teníamos una digitalización al igual que tiene por ejemplo un banco, con usuario y contraseña, donde cada persona se loguea, entra y dentro puede acceder a las diferentes líneas de actuación de una federación. Hemos creado esa plataforma y somos únicos en el mundo en tener esa gran plataforma digital con más de diez líneas de actuaciones, clubes de ventaja, la digitalización en televisar partidos… Cada niño puede ver su partido gratuitamente; formación, tenemos podcast de salud y de cualquier tipo de lesión muscular, de rehabilitación, de fisioterapia… Y algunos proyectos más que vamos a poner ahora en marcha este año.

El Mundial 2030, un reto para Andalucía más allá de La Cartuja

- ¿Cuál es el principal reto que se marca para los próximos años al frente de la RFAF?

- Una es la sede del fútbol andaluz, pero no podemos olvidarnos de otra super importante para Andalucía y para España, que es el Mundial 2030. Tenemos un Mundial aquí, a la vuelta de la esquina, y tenemos que demostrar de que Andalucía es el epicentro del Mundial. Creo que está justo y situado en el centro neurálgico entre España, Portugal y Marruecos, donde cualquier combinación aérea en una hora y media está en cualquier punto. Donde el clima es el adecuado para asentarse, ya no como sede de La Cartuja, sino que tenemos muchas subsedes para que las federaciones internacionales las cojan como campamento base para entrenamiento y que desde aquí se vaya moviendo. A partir de ahí hay muchísimos proyectos y muchísimas ideas para realizar en Andalucía. Tenemos arte, tenemos vino, tenemos gastronomía, tenemos los mejores hoteles, las mejores playas, seguridad, seguridad sanitaria… El proyecto más fuerte y al cual nos tenemos que aferrar todos los andaluces es a ese Mundial y que redunde mucho Andalucía. No solo La Cartuja, sino en todas sus provincias, en todas sus playas, en todos su hoteles…

- Y sentándonos un poco en la ciudad del fútbol andaluz...

- Sí. Nosotros ahí queremos centralizar todo lo que son nuestras actividades federativas. Vamos a tener nuestras sedes, lo que son las aulas de formación del CEDIFA, donde prácticamente en estos dos últimos años se han triplicado los cursos de formación. Los usuarios, los entrenadores, los monitores… Tendremos también las aulas de formación continua de nuestros árbitros, también el espacio auditorio para nuestras galas, nuestros congresos, nuestras asambleas, nuestra clínica del deporte, un sport bar con el campo de fútbol y lo que son todos sus vestuarios. También, lógicamente, el funcionamiento ordinario de esta federación, que irá en el edificio central que será la Federación Andaluza de Fútbol.

- Antes de dirigir la Federación Andaluza estuvo trabajando para la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué aprendizaje le dejó esa etapa?

- En la Federación Española, aquí en Andalucía Occidental, porque éramos dos, yo me encargaba de estas cuatro provincias, Huelva, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Asesoraba administrativamente a todos los clubes, les informaba de todas las ayudas y les ayudaba mediante una plataforma también administrativa a solicitarlas, a subsanar cualquier tipo de deficiencia que tenían. Nos tocó vivir también muy de cerca un COVID, con el que el mundo se paró, pero el fútbol siguió. Entonces, nosotros teníamos que estar pendientes de todas las pruebas del COVID que se le hacían a todos los futbolistas y a cualquier persona que entraba en los recintos deportivos. En fin, fue una época dura, pero nos sirvió para hacer un máster prácticamente de ponernos al límite en la gestión deportiva.

- A nivel federativo, la Real Federación Española de Fútbol ha sufrido en los últimos años una crisis institucional, con todo el tema de Rubiales y luego, también, con el nombramiento de Pedro Rocha, muy discutido durante el tiempo que estuvo al frente de la RFEF. ¿Cómo cree que se recupera esa confianza en el fútbol federativo por parte de los aficionados y amantes al fútbol?

- Yo creo que eso tiene que ser como una hormiguita, con trabajo diario, transmitiendo una transparencia y una limpieza. Volviendo a recuperar la confianza de la Federación y de la gente que le gusta el deporte como el fútbol. Nosotros no sabemos otra cosa que trabajar diariamente, y a partir del trabajo constante, como dice el Cholo, partido a partido, pues ya vendrán los resultados. Pero día a día es cuando se tiene que trabajar y no pensar más allá que gestionar y estar al servicio de lo que son los federados y del fútbol andaluz.

- Hemos pasado antes un poco de puntillas sobre la violencia y el bullying en el fútbol. ¿Qué considera que se está haciendo bien y qué trabajo queda todavía por delante?

- Bueno, pues tenemos que llevar proyectos como estos que te estoy comentando. Creo que las charlas formativas para los clubes, que nos ponemos a disposición con nuestros árbitros para ir a todos los vestuarios, a todos los equipos de fútbol base, para explicar también la soledad de un árbitro dentro del campo de fútbol. Todo el mundo tiene compañeros cuando juega al f��tbol en un equipo, pero el árbitro está solo y sin ningún interés más allá que el de poner orden y establecer un criterio literal. Tenemos también muchas captaciones de árbitros, de chavales para nuevas inscripciones. A partir de los 12 años están viniendo los chavales que se están formando con un estamento. Ojalá algún día se vea al árbitro en toda la sociedad como un deportista más, el cual impone su criterio como los intereses que tienen los equipos.

- Aprovechando su visión, aprovecho para preguntarle por el colectivo arbitral. ¿Cómo se puede recuperar la confianza en la figura del árbitro? En España se ha convertido prácticamente en una profesión de riesgo.

- Yo te voy a hacer totalmente sincero, como cuando me pregunta cualquier medio. Yo era un futbolista para el que la figura del árbitro estaba ahí en el campo. No me importaba mucho, no era de los más protestones, pero bueno; estaba ahí. Una vez que te pasas al otro lado, te vas dando cuenta de que la figura del árbitro es muy importante. Quien sabe manejar los partidos, quien sabe establecer unos criterios para que el partido no se encienda. Juega mucho con la psicología de los dos equipos y, sobre todo, equilibrar esa soledad que tienes dentro del campo. El árbitro soporta una presión y, además, tiene que acertar en décimas de segundo. Es muy difícil, pero, aun así, lo hace; tiene el valor para hacerlo, porque ha mandado su estamento y es un estamento muy fiel.