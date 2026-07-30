El CTA estalla por el Mundial y confirma una decisión clave para LaLiga: no habrá pausas de hidratación

Fran Soto, presidente del CTA, ha confirmado que LaLiga no implantará las pausas de hidratación vistas en el Mundial salvo por calor extremo. Además, mostró el malestar del arbitraje español por la escasa representación en el torneo y reclamó explicaciones a la FIFA

La temporada 2026-27 de LaLiga arrancará sin una de las grandes novedades que dejó el último Mundial. El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, ha confirmado que las pausas de hidratación no formarán parte del fútbol español salvo en situaciones excepcionales de calor extremo. Además, el máximo responsable del arbitraje nacional aprovechó su intervención en El Partidazo de COPE para mostrar el malestar del colectivo por la escasa representación española en el Mundial y exigir explicaciones a la FIFA.

Las declaraciones de Soto llegan después de un Mundial que ha estado marcado tanto por la llegada de nuevas normas como por la mínima presencia de colegiados españoles, una circunstancia que ha generado un profundo descontento dentro del CTA.

LaLiga dice no a las pausas de hidratación

Uno de los asuntos que más interés despertaba entre los aficionados era conocer si las pausas de hidratación vistas durante el Mundial pasarían a formar parte del campeonato español. La respuesta fue rotunda.

Fran Soto explicó que estas interrupciones únicamente se autorizarán cuando la temperatura supere los 32 grados, por lo que serán casos muy puntuales a lo largo de la temporada. De esta forma, LaLiga mantendrá el formato tradicional de los encuentros y evitará situaciones como la vivida durante la final del Mundial, en la que el juego permaneció detenido durante cerca de media hora debido a las condiciones climatológicas. El presidente del CTA aseguró que el fútbol español seguirá siendo "más romántico", conservando el descanso habitual de quince minutos entre ambas partes.

La decisión pone fin a las especulaciones sobre una posible implantación generalizada de esta medida, que había generado opiniones divididas entre futbolistas, entrenadores y aficionados tras su estreno en el torneo internacional.

El caso Negreira en el punto de mira

También surgió el nombre del caso Negreira, una de las polémicas que pasó en el Mundial y que sigue acompañando al arbitraje español.

Tal vez este asunto pudo haber influido en la decisión de la FIFA. Pero, Fran Soto no descartó esa posibilidad, aunque admitió que desconoce los motivos reales por los que España apenas tuvo protagonismo en el Mundial.

El presidente del CTA señaló que, si la explicación no responde a cuestiones deportivas o arbitrales, habrá que buscar las causas fuera del terreno de juego.

Asimismo, defendió que los árbitros españoles han sido los principales perjudicados por todo lo ocurrido alrededor del caso Negreira y anunció que el organismo solicitará una reunión directa con responsables de la FIFA para conocer de primera mano los criterios utilizados en la designación de los colegiados.

El CTA descarta trasladar su malestar mediante comunicados o cartas oficiales y apuesta por un encuentro presencial con el máximo organismo del fútbol mundial. Una reunión que podría ser clave para aclarar por qué uno de los arbitrajes históricamente más representados en las grandes competiciones internacionales quedó prácticamente al margen del último Mundial.