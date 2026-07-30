Carlo Ancelotti confirma despedidas en Brasil: "Este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes"

El seleccionador de Brasil asumió el golpe del Mundial 2026 con una autocrítica sin rodeos: "Es una derrota diferente, porque es una derrota en un Mundial". El técnico italiano explicó cómo Noruega les desactivó y confirmó que afrontará un cambio profundo: "La idea es cambiar, incorporar una nueva generación"

Carlo Ancelotti ha analizado el Mundial 2026 que ha firmado Brasil, que fue eliminada por Noruega en octavos de final. El extécnico del Real Madrid ha hecho balance de diferentes temas, como de la propia convocatoria o de jugadores ausentes, además de destacar nombres propios como el de Neymar, Vinicius o Endrick. Por otro lado, el italiano se deshizo en elogios con la España de Luis de la Fuente por el torneo que han firmado.

Carlo Ancelotti: "Es una derrota diferente, porque es una derrota en un Mundial"

Carlo Ancelotti, en una entrevista concedida a Globoesporte, analizó sus sensaciones con el duro 'pinchazo' ante Noruega en el Mundial: "No fue un periodo fácil, por la tristeza, la decepción de la derrota. Es una derrota diferente, porque es una derrota en un Mundial. No tienes el tiempo, como en un club, para reaccionar, para recuperarte. Y la derrota te acompaña durante más tiempo".

En este sentido, el seleccionador de Brasil explicó que "Noruega tuvo la posesión, sí. Pero la mayor parte del tiempo la tuvo en su propio campo. Porque Odegaard bajaba mucho. Si ejercían demasiada presión, querían escapar para hacer transiciones rápidas. Creo que la estadística de posesión no es tan importante. Es cierto que el equipo que ganó el Mundial, España, tuvo mucha posesión".

Además, Carlo Ancelotti, al contrario que con Noruega, apuntó que "España encajó un gol. Tuvieron mucha posesión porque España tiene una generación muy fuerte de centrocampistas. Tienen siete de los mejores centrocampistas del mundo: Fabián, Rodri, Pedri, Olmo, Zubimendi, Merino y Gavi. Siete. Así que buscaron la posibilidad de controlar el partido y ganar el Mundial".

Carlo Ancelotti: "La idea es cambiar, incorporar una nueva generación"

Por otro lado, Carlo Ancelotti confirmó la revolución que planea en Brasil para los próximos años, con nombres propios ha destacar: "Creo que este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar. Pasando por Danilo, Casemiro, todos esos jugadores que tenían más de 30 años en el Mundial".

El seleccionador de Brasil afirmó que van "a identificar nuevos jugadores que puedan entrar, no digo para el próximo Mundial de 2030, pero que ya puedan ser competitivos en el primer objetivo, que es la Copa América de 2028. No voy a decir que voy a cambiar a los 26 jugadores. Vamos a mantener a algunos importantes que puedan continuar el trabajo, como Marquinhos, por nombrar uno".

Carlo Ancelotti, muy claro: "Creo que debemos buscar nuevos porteros"

Carlo Ancelotti habló también de las necesidades de Brasil: "El equipo necesita un estilo de juego acorde a las características de los jugadores. Podrían recibir críticas porque el equipo tuvo menos posesión que Noruega. La estructura y las características de los jugadores no se adaptan a un juego de posesión. Cuando tienes jugadores como Vinicius, Endrick, Estêvão y Raphinha en la delantera, no tienes por qué jugar un juego de posesión".

El que fuera técnico del Real Madrid anticipó cambios en la portería de Brasil: "Creo que debemos buscar nuevos porteros. Y sí que los hay. Hay porteros jóvenes jugando en el Campeonato Brasileño a los que debemos observar. Teniendo en cuenta las cualidades que aún poseen Alisson y Ederson, la idea es evaluar cuidadosamente a los nuevos portero".

Carlo Ancelotti: "Tuvimos la oportunidad de marcar penalti y con Endrick"

Carlo Ancelotti apuntó la clave de la derrota contra Noruega: "Creo que hasta la pausa para hidratación en la segunda mitad, el equipo estaba bien posicionado en el campo. Tuvimos la oportunidad de marcar de penalti y con Endrick. La autocrítica que puedo hacer, y que hice después del partido, es que cambié la estructura del equipo después de la pausa para hidratación y entonces perdimos el control del partido".

Sobre Neymar, que viene de anunciar su adiós de Brasil, explicó que "perdimos un poco el control en las bandas. Con la entrada de Neymar, pensé en recuperar el control del partido. Poner más calidad en ataque para ganar. Eso es parte de la decisión. Hay que tomar decisiones en un partido de eliminación directa. Es como contra Japón. A veces las decisiones son acertadas porque el resultado te recompensa".