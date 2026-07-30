Olise rompe su silencio tras el Mundial: "No poder llevarnos el trofeo a casa es una gran decepción"

Ya de vacaciones y con su futuro prácticamente zanjado, el extremo del Bayern de Múnich se ha pronunciado dos semanas después de la finalización del torneo, dónde Francia acabó en el cuarto puesto al caer derrotada ante Inglaterra: "No es así como imaginábamos terminar este Mundial cuando empezó el torneo"

Michael Olise se ha pronunciado por primera vez desde que finalizara el Mundial 2026. Francia quedó eliminada en semifinales, pero también cayó derrotada contra Inglaterra en el partido correspondiente al tercer y cuarto puesto. El jugador del Bayern de Munich destacó especialmente al firmar siete asistencias, algo inédito en este torneo hasta el momento, pero su calidad no se vio reflejada en el choque decisivo frente a España.

Michael Olise ya se encuentra de vacaciones, con su futuro prácticamente zanjado tras rumores en los últimos meses por un posible fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, desde el Bayern de Munich, dónde tiene contrato hasta 2029, han sido muy claros reciéntemente, con el objetivo de cerrar la puerta al que consideran uno de los mejores jugadores del mundo. Por ello, su tercera temporada en Alemania empezará en los siguientes días.

Michael Olise: "No es así cómo imaginábamos terminar este Mundial"

De esta manera, Michael Olise, a través de sus redes sociales, ha querido compartir sus sensaciones dos semanas después de la finalización del Mundial, en el que fue también el adiós de Didier Deschamps como seleccionador de Francia, previo a la llegada ya oficial de Zinedine Zidane: "No poder llevarnos el trofeo a casa es una gran decepción. No es así como imaginábamos terminar este Mundial cuando empezó el torneo".

Por otro lado, el jugador del Bayern de Múnich se mostró orgulloso de poder jugar su primer Mundial con Francia: "Vestir la camiseta de la selección francesa en un Mundial siempre ha sido, y siempre será, un sueño para mí. Aunque no logramos levantar el trofeo, estoy orgulloso de haber establecido el récord de más asistencias en la historia de los Mundiales", apuntó un futbolista que fue determinante en diferentes encuentros del torneo.

Michael Olise: "Hubiera preferido estar aquí para decir que ganamos el Mundial"

Sin embargo, Olise lamenta no poder revalidar el título con Francia: "Pero, sobre todo, hubiera preferido estar aquí para decir que ganamos el Mundial, todos juntos, con mis compañeros, el cuerpo técnico, los entrenadores y todos los aficionados de la selección francesa. Este es el objetivo que nos seguirá impulsando, y esperamos poder ofrecerles más momentos de alegría y recuerdos inolvidables para compartir con nosotros en el futuro".

El extremo de Francia y del Bayern de Múnich tuvo palabras hacia Didier Deschamps, por hacerle debutar en el Mundial, que fue su último en el cargo: "También quiero agradecer al entrenador por haberme convocado por primera vez a la selección nacional y por creer en mí, incluso en los momentos más difíciles. Siempre estaré agradecido y les deseo todo lo mejor para el futuro, sea cual sea el camino que elijan".

Michael Olise, foco puesto en la nueva temporada con el Bayern

Michael Olise pondrá el foco en los próximos días para su siguiente temporada en el Bayern de Múnich, en el que apunta a ser de nuevo determinante con Vincent Kompany al frente. El extremo francés cerró su pasada temporada con quince goles y diecinueve asistencias, siendo terminante para la Bundesliga que se terminó llevando el equipo del Allianz Arena. De hecho, fue su mejor curso en cuanto a registros de cara a puerta.

Además, el Bayern de Múnich despejó los rumores en torno a Olise, por lo que el extremo estará concentrado desde el primer momento en los objetivos con el conjunto de Vincent Kompany. El propio Matthaus comentó recientemente que sabe "lo que piensa el Bayern de Múnich sobre Olise. El Bayern ni siquiera se plantea vender a Olise. Lo más probable es que estén pensando en renovar su contrato y aumentarle el sueldo".

El Bayern de Múnich volverá a acompañar a Michael Olise con las estrellas que le llevaron a estar en semifinales de la UEFA Champions League, con jugadores de la talla de Harry Kane o Luis Díaz. Por ello, pese a los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid, todo parece que el objetivo del jugador es seguir una temporada más en Alemania, a expensas de lo que pase en el mercado de la semana que viene.