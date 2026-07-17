Michael Olise comunica a sus compatriotas que quiere marcharse al Real Madrid

El prestigioso diario L'Équipe asegura que el extremo está decidido a abandonar el Bayern Munich este verano para vestir de blanco y así se lo habría confesado a Upamecano, Mbappé, Tchouaméni y algunos compañeros más de selección, aunque el club alemán se mantiene y asegura que no negociará su salida

El nombre de Michael Olise vuelve a irrumpir con fuerza en la actualidad del Real Madrid y parece que el asunto tiene verdadera miga. Tras surgir las primeras informaciones sobre el interés del conjunto blanco en el extremo francés, el prestigioso diario francés L'Équipe ha dado un paso más y asegura que el futbolista ya ha tomado la decisión de jugar en el Santiago Bernabéu esta misma temporada.

El periódico galo, considerado una de las cabeceras más influyentes de Europa, lleva este viernes el asunto a su portada y sostiene que Olise ha confesado a sus compañeros de selección su intención de abandonar el Bayern de Múnich para iniciar una nueva etapa en el Real Madrid.

La información vuelve a situar al internacional francés como uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes, aunque la operación continúa presentándose como una de las más complejas del verano.

Un deseo que ya conocería el vestuario francés

Según publica el periódico francés, Michael Olise no estaría ocultando su intención de cambiar de aires. El atacante habría aprovechado los últimos días de convivencia de la selección francesa -tiene que disputar mañana el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial contra Inglaterra- para comentar a varios de sus compañeros su deseo de fichar por el Real Madrid.

El diario incluso asegura que uno de los que más ha intentado convencerle para continuar en Alemania ha sido Dayot Upamecano, compañero suyo tanto en el Bayern como en la selección, quien también ha puesto en preaviso al Bayern.

Siempre según la información del rotativo francés, el central habría tratado de persuadir al extremo para que permaneciera en Múnich, apelando a la estabilidad del proyecto bávaro y a las opciones de seguir conquistando títulos. "¡Pero no te puedes ir!", le habría llegado a decir. Sin embargo, el deseo de Olise pasaría por emprender un nuevo desafío en el club blanco, consciente de que es un tren que no puede dejar pasar puesto que considera al Real Madrid el mejor equipo del mundo.

El Bayern mantiene el cartel de intransferible

El gran obstáculo para que la operación pueda llegar a buen puerto sigue siendo la postura del Bayern de Múnich. Desde Alemania han repetido en varias ocasiones que el futbolista no está en venta y que no existe intención alguna de negociar un traspaso. El propio presidente del club bávaro, Herbert Hainer, ya fue especialmente contundente hace unas semanas cuando fue preguntado por el supuesto interés del Real Madrid. "Florentino Pérez puede ahorrarse una oferta por Olise, no queremos vender", aseguró entonces el máximo dirigente del conjunto alemán.

Además, el extremo tiene contrato con el Bayern hasta el verano de 2029, una circunstancia que coloca al club germano en una posición de máxima fortaleza a la hora de afrontar cualquier negociación.

El Real Madrid guarda silencio

Mientras tanto, en el Santiago Bernabéu no ha cambiado la hoja de ruta. El Real Madrid ya emitió un comunicado hace aproximadamente un mes desmarcándose de cualquier contacto con el jugador su representante o su entorno, aunque sin negar que el jugador interese, y tras estas últimas informaciones ha optado por no pronunciarse sobre el asunto y mantiene la misma línea de discreción que suele distinguir a Florentino Pérez.

Evidentemente, pese a su primera negativa, el devenir del mercado no ha impedido que el nombre de Olise siga apareciendo con fuerza en diferentes medios europeos, especialmente después de las últimas revelaciones publicadas por L'Équipe, información que se produce tan solo unos días después de que el periodista francés Santi Aouna, especializado en fichajes, asegurase igualmente que el internacional francés ya habría tomado una decisión sobre su futuro y que su deseo sería vestir de blanco este mismo verano.

El jugador también habría preguntado a Kylian Mbappé y Aurelien Tchouaméni sobre las condiciones del conjunto blanco y tendría ya decidido que solo jugaría en el Real Madrid. No escuchará otras ofertas, por jugosas y sugerentes que puedan llegarle, sobre todo de la Premier League.

Un fichaje que podría provocar movimientos

El diario francés también apunta que una eventual llegada de Michael Olise podría obligar al Real Madrid a realizar alguna salida importante dentro de su plantilla para equilibrar el ataque.

Evidentemente, esta noticia ha desatado numerosas reacciones y ha comenzado a hablarse de cifras astronómicas para que el fichaje se pueda llevar a término. Del mismo modo, entre los escenarios que se plantean aparecen nombres de enorme peso como Jude Bellingham o Vinicius Júnior que podrían abandonar el club, aunque se trata de hipótesis vinculadas al encaje deportivo y económico de una operación que, por ahora, continúa siendo únicamente una posibilidad de mercado.

En cualquier caso, lo que sí parece evidente es que el interés por Olise sigue creciendo. El futbolista ya tendría decidido que quiere vestir de blanco y sabe que el Bayern de Múnich no se lo pondrá fácil puesto que mantiene una postura completamente opuesta y cerrando la puerta a cualquier negociación, pero ya se sabe el deseo del jugador suele ser finalmente decisivo en este tipo de operaciones.