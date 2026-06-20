Comunicado oficial del Real Madrid sobre Michael Olise

El club blanco emite una nota pública desmarcándose de la existencia de "contactos con el jugador, sus representantes o personas de su entorno" y destaca la excelente relación institucional que mantiene históricamente con el Bayern Munich

El Real Madrid ha salido al paso para desmentir las informaciones que en los últimos días han situado a Michael Olise en la órbita del Santiago Bernabéu. El club blanco emitió este sábado un comunicado oficial para negar de forma categórica cualquier contacto con el internacional francés y desmarcarse de los rumores sobre una supuesta negociación con la estrella del Bayern de Múnich a espaldas del club alemán.

La entidad presidida por Florentino Pérez asegura que no ha mantenido "ningún contacto directo ni indirecto" con el jugador, sus representantes o personas de su entorno, al tiempo que ha querido poner en valor la excelente relación institucional que mantiene con el club bávaro.

El desmentido llega después de una semana en la que el nombre de Olise se había convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado y en la que diversas informaciones apuntaban a un fuerte interés del Real Madrid por el extremo francés.

El Real Madrid se remite a la lealtad institucional con el Bayern

En su comunicado, el Real Madrid hace especial hincapié en la histórica relación de respeto y colaboración que mantiene con el Bayern de Múnich. El club blanco subraya que ambas entidades comparten la convicción de que cualquier eventual interés por un futbolista debe abordarse primero entre los clubes antes que con el entorno del jugador.

El mensaje viene a rebajar la temperatura mediática generada en torno al futuro de Olise y deja claro que no existe ningún movimiento abierto en estos momentos. Cierto es que el comunicado no niega un hipotético interés deportivo por el futbolista, sino que se limita a desmentir la existencia de contactos o negociaciones con el jugador y su entorno sin la connivencia del club.

El Bayern, firme: Olise no está en venta

La postura del conjunto alemán tampoco ha variado en las últimas semanas. El Bayern considera a Michael Olise una pieza estructural de su proyecto y no contempla su salida este verano.

De hecho, desde Múnich se ha insistido tanto en público como en privado en que el internacional francés tiene contrato hasta 2029 y que incluso existe la intención de ampliar su vinculación.

El propio presidente del Bayern, Herbert Hainer, fue contundente al referirse a las informaciones procedentes de España. "Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta por Olise, algo que no ha ocurrido hasta ahora, puede ahorrarse la molestia. Es jugador del Bayern y nosotros no somos un club vendedor", aseguró el mandatario alemán.

Florentino y su 'bombazo' galáctico

Pese a este desmentido, Florentino Pérez se mantiene firme en su idea de reforzar el equipo con una figura de primer orden mundial. Tras su intento frustrado por Julián Álvarez por 150 millones de euros, el presidente del Real Madrid estudia una nueva operación de gran calado internacional y Olise es un futbolista que interesa, pero el club ha querido dejar claro que se dirigiría en primer lugar al Bayern de Múnich con una propuesta multimillonaria para tratar de abrir una operación que, en cualquier caso, se antoja extremadamente complicada.

Las cifras que se vienen manejando en los últimos días oscilan entre 200 y 220 millones de euros, lo cual habría convertido la operación en uno de los grandes movimientos de la historia del fútbol. En el contexto actual, este fichaje parece estar muy lejos de producirse.

El comunicado íntegro del Real Madrid

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno.

El Real Madrid quiere asimismo destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad.

Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíproco, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid".

De esta forma, el 'culebrón Olise' queda congelado por el momento. El Real Madrid se aparta públicamente de cualquier negociación y el Bayern mantiene el cartel de intransferible sobre una de las grandes estrellas del fútbol europeo.