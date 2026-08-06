Rafa Jódar - Lorenzo Musetti: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en el Master 1.000 de Montreal

Rafa Jódar y Lorenzo Musetti se enfrentan seis días después de su partido anterior en un Master 1.000 de Montreal en el que han caído muchos favoritos

Lo que está logrando Rafa Jódar este año parece cada vez más increíble. Menos de 48 horas después de desgastarse en una dura final ante Taylor Fritz, el tenista de Leganés logró adaptarse a una nueva ciudad y superficie y remontar un durísimo partido ante el francés Corentin Moutet.

De hecho, ni siquiera el campeón en Washington, Taylor Fritz, logró emularle y cayó en su debut en el Master 1.000 de Montreal.

La victoria de Jódar le permitirá repetir, en tercera ronda del torneo canadiense, su duelo de la pasada semana ante Lorenzo Musetti. Ambos se enfrentaron el pasado viernes y el italiano pasó por encima del español en el primer set. Sin embargo, se encontró con la primera de las tres remontadas que Jódar ha hecho en sus cuatro últimos encuentros.

"Jugamos la semana pasada, pero estoy seguro de que será un partido completamente diferente. Será un encuentro muy, muy duro. Musetti es un jugador muy complicado y, si quiero ganarle, tendré que estar en mi mejor nivel", señalaba Rafa Jódar a la conclusión de su duelo ante Moutet. Apenas han pasado seis días de ese enfrentamiento, en el que Musetti pudo ver cómo se las gasta el joven tenista madrileño. Esta vez llega avisado...

Las bajas de Sinner, Alcaraz y Djokovic, la caída prematura de Zverev, Medvedev o el propio Fritz y la retirada de Felix Auger-Aliassime han abierto mucho el cuadro en Montreal y hay muchas expectativas sobre quien puede salir campeón. Aunque queda mucho, este partido puede ser clave en esa pelea.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Lorenzo Musetti?

El partido entre Rafa Jódar y Lorenzo Musetti correspondiente a la segunda ronda del Master 1.000 de Canadá 2026 tendrá lugar este jueves 6 de agosto -7 de agosto en España-.

El encuentro se disputa en el tercer turno de la pista central y está programado tras el que juegan el británico Cameron Norrie y el australiano Alex de Miñaur. Su horario es no antes de las 1:00 horas de la madrugada en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Montreal 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del Master 1.000 de Montreal y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus canales. También se puede ver en Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del Master 1.000 canadiense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.