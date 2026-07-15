Michael Olise se posiciona en favor de fichar por el Real Madrid

El periodista francés Santi Aouna asegura que el internacional galo ha decidido que quiere jugar en el Real Madrid este verano; el Bayern mantiene que el extremo es intransferible, mientras que el club blanco ha negado oficialmente cualquier contacto con el futbolista o su entorno

Michael Olise ha devuelto al Real Madrid al ojo del huracán del mercado de fichajes. Cuando parecía que el interés blanco se quedaba en una simple especulación veraniega, la situación ha dado un vuelco inesperado tras una información proporcionada por el periodista francés Santi Aouna, especializado en fichajes, quien ha asegurado que el internacional francés ya habría tomado una decisión sobre su futuro y que su deseo sería vestir de blanco este mismo verano.

La noticia se produce tras la eliminación de Francia en el Mundial y apenas unos días después de que el propio club madridista emitiera un comunicado oficial negando cualquier tipo de contacto con el futbolista, su representante o su entorno.

Pese a esa postura pública del conjunto blanco, el nombre de Olise continúa siendo el que más ilusión despierta entre buena parte del madridismo. Su extraordinaria temporada con el Bayern de Múnich le ha situado entre los jugadores más determinantes del fútbol europeo y muchos aficionados lo consideran el futbolista ideal para reforzar el nuevo proyecto.

Olise habría elegido al Real Madrid

Según la información publicada por este periodista galo, el extremo del Bayern Munich considera que ha llegado el momento de dar un nuevo paso en su carrera y apuesta por el Real Madrid ya que representa el destino perfecto para continuar creciendo. Siempre según esta versión, el jugador trasladará su postura al Bayern una vez concluya su participación en el Mundial y solicitará mantener una conversación con la dirección deportiva para abordar su futuro.

Esta decisión cambia las tornas y devuelve al jugador a la primera plana del mercado internacional tras unas semanas de relativa calma. Hasta ahora, el Bayern también había transmitido públicamente un mensaje de absoluta tranquilidad respecto a la continuidad del futbolista, al que considera una de las piezas fundamentales de su proyecto deportivo. Sin embargo, este deseo del jugador abre una puerta que hasta hace apenas unas semanas parecía completamente cerrada.

El Bayern no quiere venderlo

La posición oficial del campeón alemán continúa siendo muy clara. En Múnich consideran a Olise un futbolista intransferible y, de hecho, la prioridad del club pasa por ampliar el contrato que actualmente une a ambas partes hasta 2029. La entidad bávara no tiene ninguna necesidad económica de vender y tampoco contempla desprenderse de uno de los futbolistas que mejor rendimiento ofreció la pasada temporada.

Eso sí, según el periodista francés responsable de la información, mientras el Bayern mantiene públicamente esa postura de firmeza, también habría comenzado a explorar el mercado buscando posibles extremos que pudieran convertirse en sustitutos si finalmente la situación termina complicándose. En este menester, el nombre de Bradley Barcola, jugador del PSG, ha comenzado a sonar en Múnich.

Ahora bien, por ahora no existe ninguna negociación abierta para un traspaso, aunque la situación podría evolucionar en función de la conversación que el propio Olise mantenga con los dirigentes alemanes.

El comunicado del Real Madrid

Esta información contrasta con el comunicado que realizó el Real Madrid con respecto a Olise hace apenas unas semanas. El club blanco publicó una nota oficial desmintiendo que hubiera existido ningún contacto con el jugador, su agente o las personas de su entorno, poniendo en valor la relación de absoluta sintonía que mantiene con el Bayern.

Con ese mensaje, la entidad presidida por Florentino Pérez quiso frenar las numerosas informaciones que vinculaban al internacional francés con el Santiago Bernabéu. El desmentido, sin embargo, no ha impedido que continúen apareciendo nuevas publicaciones sobre una operación que sigue generando una enorme expectación.

El gran deseo del madridismo

Si existe un futbolista capaz de ilusionar como nadie a la afición blanca, ese es Michael Olise. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su facilidad para generar ocasiones de gol y unos números extraordinarios durante la última campaña le han convertido en uno de los nombres más repetidos entre los seguidores madridistas. Con apenas 24 años, el francés ha dado un salto definitivo entre la élite europea y muchos consideran que reúne todas las condiciones para convertirse en una de las grandes estrellas de la próxima década.

Su perfil encaja además con la política deportiva que ha venido desarrollando el Real Madrid durante los últimos años, basada en incorporar futbolistas jóvenes con presente y un enorme margen de crecimiento.

Una operación muy compleja

Pese a todo, el fichaje dista mucho de estar encarrilado. El Bayern mantiene una posición de fuerza tanto por la duración del contrato como por la importancia del jugador, lo que obligaría al Real Madrid a afrontar una operación de dimensiones históricas si finalmente decide dar el paso.

Mientras tanto, el club blanco continúa manteniendo oficialmente que no ha existido ningún contacto, al tiempo que las informaciones procedentes de Francia apuntan a que es el propio Olise quien habría elegido el Santiago Bernabéu como siguiente destino en su carrera. Según el periodista, el internacional francés considera que el Real Madrid "es el club perfecto para continuar su progresión".

Con mucho mercado aún por delante y el Mundial a punto de finalizar, todo apunta a que las próximas semanas serán decisivas para comprobar si el deseo del futbolista termina convirtiéndose en una negociación real o si el Bayern consigue hacer valer su poder a la hora de retener a una de sus grandes estrellas.