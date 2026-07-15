Mourinho podría estrenarse ante el Leganés

El equipo madridista disputará un partido amistoso frente al Leganés el próximo 28 de julio en un encuentro que se celebrará a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas

Ya se conoce el primer amistoso del Real Madrid para la presente pretemporada en la que vuelve Jose Mourinho al banquillo madridista. Será el próximo martes 28 de julio frente al Leganés en la Ciudad Deportiva de Valdebebas a las 18.00 horas. Un encuentro que, eso sí, no podrán ver los aficionados dado que se celebrará a puerta cerrada.

Ha sido el Leganés el que ha dado cuenta de este amistoso de pretemporada que le enfrentará al Real Madrid, el primero conocido para los blancos. Podría tratarse del primero de Jose Mourinho en su segunda etapa como técnico madridista, puesto que no se ha anunciado ninguna otra cita hasta el momento.

El partido se disputará a puerta cerrada

Un encuentro que despierta interés porque se trata del primero de Mourinho al frente del Real Madrid en esta nueva etapa, trece años después de que abandonara el club madridista. Si bien es cierto que la atención condicionada al celebrarse este amistoso a puerta cerrada en las instalaciones de Valdebebas.

Para esa cita es probable que aún no puedan jugar un buen puñado de futbolistas del Real Madrid que han tenido participación en el Mundial. Algunos de ellos ya están de vacaciones tras haber terminado sus compromisos, otros aún están en la competición a la que todavía le resta la semifinal entre Inglaterra y Argentina, además del partido por el tercer y cuarto puesto y la final.

Mientras que para el Real Madrid podría tratarse del primer amistoso, para el Leganés sería el quinto. Los pepineros se enfrentarán previamente al Levante, Albacete, Nacional de Madeira y Penafiel. Después de jugar este encuentro de entrenamiento s se medirá ya en el mes de agosto a Swansea City en Gales, y a Al-Rayyan, Mérida y Tenerife en Leganés, este último en la XLVI Edición del Trofeo Villa de Leganés.

Tercer entrenamiento de la semana para el Real Madrid

La pretemporada del Real Madrid sigue avanzando después de que arrancara el pasado lunes, con los reconocimientos médicos y la primera sesión. Este miércoles ha sido el tercer día de trabajo para el equipo entrenado por Jose Mourinho. Como ha explicado el propio club madridista, el entrenamiento ha comenzado con una sesión de gimnasio. Luego los futbolistas realizaron activaciones y siguieron con trabajos de posesión. Después llevaron a cabo diversos ejercicios de circulación de balón con finalización en porterías. La sesión concluyó con varios partidos en un campo de dimensiones reducidas.

Los que de momento siguen al margen del grupo son Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy. Los tres siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Son Dean Huijsen, Raúl Asencio, Andryi Lunin, Trent-Alexander Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Gonzalo García y Franco Mastantuono los jugadores de la primera plantilla que sí se han entrenado a las órdenes de Mourinho.

Por su participación en el Mundial están de vacaciones Bernardo Silva (Portugal), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Vinícius Júnior (Brasil).

Por su parte todavía están participando en el Mundial Jude Bellingham (Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España).