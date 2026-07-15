El Milan toma una decisión con Modric y aleja su posible regreso al Real Madrid

El centrocampista sigue dejando un gran rendimiento en el campo a pesar de sus 40 años, por lo que el Milan estaba estudiando si renovar su vinculación con el croata o que su carrera estuviera más cerca del final, y ahora los italianos toman una decisión clara que también influye en los planes del Real Madrid

Luka Modric es una de las grandes leyendas del fútbol que aún continúan jugando en la élite. El mítico centrocampista del Real Madrid puso rumbo al AC Milan después de que el club blanco decidiera no renovarle. Pero en la Serie A sigue dejando un altísimo rendimiento, aunque ya no esté para ser titular en todos los partidos de liga. Por ello, el equipo italiano ha estado valorando que hacer con el futuro del croata, y ya tienen una decisión clara.

El Milan quiere renovar a Luka Modric por una temporada más, y el jugador, que ha demostrado que sigue rindiendo en el campo y que tiene la ambición intacta en el Mundial 2026 con Croacia, no parece que quiera colgar las botas todavía. Por ello, ahora empiezan las negociaciones para dejar cerrado su futuro.

El Milan quiere una renovación a Luka Modric

El conjunto 'rossonero' ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y lo hacen contando con Luka Modric, a quién quieren ofrecer una renovación, tal y como ha confirmado Fabrizio Romado, periodista especializado en el mercado de fichajes. Ha sido Rúben Amorim, el entrenador del combinado italiano, el que se ha puesto en contacto con el propio jugador para ofrecerle continuar un año más en el equipo.

De hecho, el técnico portugués ya le ha hecho saber que lo considera una pieza "fundamental" en la plantilla del Milan. Ahora sólo hace falta llegar a un acuerdo en las negociaciones, con una oferta del club muy suculenta para que el croata firme este nuevo contrato.

El futuro de Luka Modric, a punto

La información publicada por Romano asegura que el conjunto 'rossonero' ya trabaja en cerrar la renovación de Luka Modric hasta junio de 2027, buscando cerrar el futuro del croata cuánto antes y asegurarse su continuidad. Para ello, ponen encima de la mesa un salario de 4 millones netos por la temporada, además de variables en función de los objetivos.

Sólo falta conocer la decisión del futbolista, que quiere asegurarse de que el club italiano tiene un gran proyecto deportivo. Pero tras el gran Mundial con Croacia y el nivel que todavía tiene a pesar de su edad, todo apunta a que el centrocampista aceptará esta oferta y seguirá compitiendo por lo menos una temporada más. Eso sí, le aleja temporalmente de un regreso al Real Madrid, aunque con funciones diferentes.

La opción de Luka Modric de regresar al Real Madrid

Aceptar la oferta de renovación significa que el croata seguiría compitiendo en la élite, retrasando una de las retiradas más dolorosas del fútbol actual. Pero también significa un aplazamiento en su posible regreso al Real Madrid. El presidente de la Federación de Fútbol de Croacia, Davor Suker, ya daba por seguro en este Mundial que el croata volverá a ser parte del club que dirige Florentino Pérez, aunque ocupando un rol muy distinto.

Se prevé que el Madrid le ofrezca un cargo institucional para seguir ligado a la entidad blanca, de la que es gran parte de su historia. Las funciones de las que más se han hablado ha sido como Embajador internacional, representante de la entidad en actos oficiales o incluso asesor deportivo. Lo que Suker confirmó es que "seguro que va a volver, pero no sé de qué manera. Seguro que va a hacer algo con el Real Madrid".