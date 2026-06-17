Suker adelanta el retorno de Luka Modric al Santiago Bernabéu: tres posibles vías

El exdelantero del conjunto madridista, ahora presidente de la Federación de Fútbol de Croacia, ha desvelado conversaciones para que el todavía jugador del AC Milan regrese después del Mundial: "No puedo hablar más, pero va a hacer algo con el Real Madrid, eso te aseguro"

Luka Modric puede volver al Real Madrid. Se desconoce todavía en qué rol, pero todo apunta a que su retorno al Santiago Bernabéu se está tratando. El internacional croata, que sigue liderando a su selección en el Mundial 2026, vuelve a ser protagonista gracias a unas declaraciones de Davor Suker que han disparado los rumores sobre su regreso a la capital de España cuando termine su participación en la Copa del Mundo.

El exdelantero croata, ahora presidente de la Federación de Fútbol de Croacia y un viejo conocido del madridismo, no solo ha abierto la puerta a un retorno de Modric sino que prácticamente lo ha dado por hecho. "Seguro que va a volver, pero no sé de qué manera", afirmó Suker en Radio Marca antes de añadir una frase en la que desvela que hay conversaciones del capitán de Croacia y todavía jugador del AC Milan -su contrato expira el próximo 30 de junio- con el que ha sido el equipo de su vida. "Seguro que va a hacer algo con el Real Madrid, eso te aseguro".

Las declaraciones han provocado todo tipo de especulaciones alrededor de un futbolista que sigue siendo uno de los más queridos de la historia reciente del club blanco.

El último baile de una leyenda

A sus 40 años y con los 41 a la vuelta de la esquina -los cumplirá en septiembre-, Modric afronta probablemente el último gran torneo de su carrera. "Ahora me preguntaron dónde va a seguir, o en Milán o en Madrid… Yo creo que algo va a pasar con el Real Madrid. Seguro que va a volver, pero no sé de qué manera… Vamos a esperar a que pase la Copa del Mundo y a ver qué pasa", comentó Suker.

Tras abandonar el Real Madrid el pasado verano, el croata puso rumbo al AC Milan para vivir una última experiencia en la élite. Allí ha disputado una temporada más que digna, acumulando 37 partidos oficiales y demostrando que todavía conserva buena parte de la calidad que le convirtió en uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos.

Sin embargo, su contrato con el conjunto italiano finaliza este 30 de junio y, de momento, no existe ninguna señal que invite a pensar en una renovación. La gran pregunta es qué ocurrirá después.

¿Retirada y embajador del Real Madrid?

La opción que más fuerza parece cobrar es la de una retirada inmediata tras el Mundial. Modric ha ganado absolutamente todo, ha disputado más de una década al máximo nivel y su figura trasciende ya el terreno de juego. En ese contexto, el Real Madrid podría ofrecerle un papel institucional similar al que han desempeñado otras leyendas del club.

Embajador internacional, representante de la entidad en actos oficiales o incluso asesor deportivo son algunas de las funciones que podrían encajar perfectamente con una figura tan respetada dentro y fuera del vestuario.

Además, Florentino Pérez siempre ha mostrado una relación especial con el croata, lo que facilitaría una transición natural hacia los despachos.

La 'opción Mourinho'

Existe otra posibilidad que también está ganando adeptos entre el madridismo. La llegada de José Mourinho al banquillo blanco ha abierto numerosos cambios de diseño y uno de ellos sería la incorporación de Modric al cuerpo técnico. El técnico portugués fue precisamente quien apostó por el centrocampista cuando muchos cuestionaban su fichaje en 2012. Desde entonces, ambos han mantenido una excelente relación.

La experiencia, liderazgo y conocimiento del vestuario convierten al croata en un candidato ideal para iniciar una futura carrera como entrenador o ayudante. No sería el primer exjugador blanco en recorrer ese camino y su presencia podría servir como nexo entre la nueva generación y la historia reciente del club.

¿Y si todavía le queda fútbol?

Pero hay una tercera vía que tampoco puede descartarse. Aunque el calendario y la lógica apunten hacia la retirada, Modric sigue demostrando que puede competir al máximo nivel. Su rendimiento en el Milan ha sido notable y con Croacia continúa siendo una pieza fundamental. Por ello, algunos no descartan que pueda prolongar su carrera una temporada más y lo haga en un Real Madrid necesitado de centrocampistas creadores de su corte. Tras ser cuestionado sobre si volverá como jugador o en el cuerpo técnico, Suker no quiso entrar en más detalles. "No puedo hablar más, no puedo hablar más, amigo. Deja un poco en el aire; no se puede decir todo".

Todavía hay quienes sueñan con un regreso inesperado al Real Madrid para asumir un papel secundario dentro de la plantilla, algo parecido a lo que han hecho otras leyendas en el tramo final de sus carreras. No obstante, esta opción es la más complicada, aunque cuando se habla de Modric conviene no descartar nada.

Un futuro ligado al Bernabéu

Lo único que parece claro es que el vínculo entre Luka Modric y el Real Madrid está a punto de retomarse. Las palabras de Suker apuntan a que ambas partes ya contemplan algún tipo de reencuentro una vez finalice el Mundial. Falta conocer la fórmula exacta, pero todo indica que el croata volverá a cruzar las puertas de Valdebebas más pronto que tarde.

Como futbolista, como embajador o incluso como integrante del cuerpo técnico. El papel todavía está por definir. Lo que nadie duda es que una leyenda de su tamaño siempre tendrá reservado un lugar en el Real Madrid.