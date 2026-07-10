Oficial: La Liga modifica el calendario de la primera jornada y estos son los partidos aplazados

El pase de Francia a la semifinal del Mundial 2026, a la espera de otras selecciones, confirma que habrá equipos de La Liga que tendrán que retrasar su debut esta temporada, siendo el Real Madrid y el FC Barcelona los principales afectados, y a la espera de que el Atlético se una a esta lista

La clasificación de Francia a semifinal del Mundial 2026 confirma el retraso de la primera jornada de La LigaImago

Este año el inicio de curso de La Liga EA Sports se va a ver muy influido por el Mundial 2026. El calendario oficial que se publicó sobre las fechas y los enfrentamientos de esta competición liguera ya va a sufrir modificaciones, aún sin haber comenzado. Esto se debe a que el arranque de este torneo está fijado para el fin de semana del 14 al 16 de agosto, pero hay clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona que ya han confirmado que retrasarán su debut esta temporada.

Esto se debe a la clasificación de Francia a la semifinal del Mundial 2026, que han logrado después de derrotar a Marruecos por 2-0. Este primer pase a las semifinales ha hecho oficial la modificación de calendario para Madrid y Barça, y por tanto sus rivales, y aún quedan a la espera otros clubes como el Atlético de Madrid o el Celta de Vigo.

El Real Madrid y FC Barcelona obligan a modificar el calendario de La Liga y a aplazar la primera jornada

El pase de Francia a la semifinal del Mundial supone que jugadores como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, o Jules Koundé llegarán tarde a las preparaciones con sus clubes, ya que como mínimo disputan estas semifinales o se van hasta la Final, que se celebra el 19 de julio. Esta fecha hace imposible que sus equipos puedan comenzar La Liga en las fechas propuestas inicialmente.

Así lo explicó Javier Tebas, el presidente de La Liga. "Se va a cumplir para todos los jugadores lo que establece el convenio colectivo de AFE y tiene que haber tres semanas de descanso de los jugadores según el último partido que jueguen en el Mundial y tres semanas de preparación". Una norma que se va a aplicar "aunque sólo haya un jugador" de un equipo.

Así quedan los cambios en el Calendario de La Liga tras aplazar la primera jornada de algunos clubes

Para cumplir con los tiempos marcados por el convenio, ni Real Madrid ni Barcelona pueden debutar en la competición liguera en la fecha marcada, confirmando su aplazamiento una vez que Francia está en las semifinales, pero a la espera de que se unan otros clubes como el Atlético de Madrid, ya que el convenio contempla el aplazamiento para los equipos cuyos futbolistas alcancen las semifinales, como mínimo. España se enfrenta este 10 de julio a Bélgica para avanzar a esa ronda, por lo que la clasificación jugadores como Álex Baena, Marcos Llorente, Mikel Oyarzabal, Nico Williams y Unai Simón también puede modificar esta primera jornada.

Por ello, ya hay cambios oficiales. El Real Madrid daba inicio a esta Liga frente a la Real Sociedad, mientras que el Barça lo hacía midiéndose al Athletic Club de Bilbao. Sin embargo, ahora arrancarán este torneo la siguiente jornada, contra el Espanyol y el Elche respectivamente. De esta forma, su inicio se retrasará hasta el fin de semana del 23 de agosto.

¿Cuándo se disputará la primera jornada aplazada de La Liga?

La primera jornada de estos clubes, con el posible aplazamiento también del cruce entre Atlético de Madrid y Málaga, se disputará "entre la segunda y la tercera jornada del campeonato", como reconoció Javier Tebas. Unos partidos que se celebrarían la primera semana de septiembre, a la espera de conocer si hay más equipos afectados