Marco Garcés anuncia más movimientos en el Celta tras el fichaje de Javi Galán

El director del Celta de Vigo asegura que quieren renovar jugadores clave como traer otros refuerzos, pero pide paciencia para resolver estas operaciones, con varios nombres sobre la mesa

La incorporación de Javi Galán supone un gran refuerzo para el Celta de Vigo, que recupera a un centrocampista de garantías. Sin embargo, la planificación del club gallego no termina aquí, con Marco Garcés avanzando muchos más movimientos en el conjunto celeste para una temporada ilusionante, en la que competirán en la Europa League en busca de un título europeo para sus vitrinas.

Para ello necesitan moverse en este mercado de fichajes, en el que ya han hecho grandes movimientos tanto con Javi Galán como con Aleix Febas. Además, la salida de Mingueza ha liberado una importante ficha, aunque aún hacen falta más salidas para poder cumplir con los objetivos de fichaje de Garcés, que pide paciencia para resolver estas altas y bajas, con varios nombres sobre la mesa.

Marco Garcés, director deportivo, pide calma para definir la plantilla del Celta para la próxima temporada

El responsable de la planificación del Celta sabe que aún tiene mucho trabajo por delante, y para tranquilizar a su afición, deja claro que están trabajando en las altas y bajas del equipo. "Yo me espero un verano bastante largo" reconoce Garcés al preguntarle por fichajes y salidas, aunque eso sí, para resolver estas operaciones necesitan tempo, especialmente para tratar de buscar equipo a los jugadores con los que Claudio Giráldez no cuenta.

"Necesitamos ser pacientes, estamos muy contentos con el bloque de jugadores y nuestra intención es conservarlo, en la medida de lo posible, ya que nos hizo llegar a dos clasificaciones europeas. Vamos a ser muy pacientes" añade Garcés, quién defiende la plantilla actual del Celta en su gran medida, aunque consciente de que sí hay que hacer varios ajustes.

Los próximos movimientos del Celta pare reforzar el equipo y Alfon como prioridad

El perfil que más busca el equipo Olívico es sin duda un extremo que pueda crear peligro por las bandas, la zona más descuidada del campo. Para ello ya tratan de resolver el fichaje de Alfon González, un viejo conocido en Balaídos que ahora mismo juega para el Sevilla, la que consideran que es su operación de fichaje más clara. Sin embargo, este movimiento con el club de Nervión no será sencillo, por eso barajan otras alternativas como Couhaib Driouech, del PSV.

Pero la prioridad del Celta ahora mismo es darle salida a jugadores como Damián Rodríguez, Carlos Dotor, Manu Sánchez y Carles Pérez, a quiénes han tenido cedidos el pasado curso pero ya han regresado al equipo celeste, dónde no van a tener muchos minutos. Por ello, los Olívicos quieren liberal esta masa salariar y así poder fichar otro portero que sea capaz de competir con Radu.